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拜登2愛犬入住白宮 流浪狗圓了美國夢 就任第一狗

編譯林梅婕／綜合26日電
第一夫人吉兒24日在白宮歡迎自家鄉德拉瓦州來的愛犬Champ。(路透)
第一夫人吉兒24日在白宮歡迎自家鄉德拉瓦州來的愛犬Champ。(路透)

拜登總統上任將滿一周，除了積極修改前朝的行政命令，最大的改變就是白宮內終於再度傳出汪汪叫聲，以及總統一家人與狗玩耍的身影，兩隻第一寵物狗，也圓了美國夢。

拜登所養的兩隻德國牧羊犬Major和Champ於24日入住白宮，第一夫人發言人拉羅莎(Michael LaRosa)表示，總統與他的家人希望先安頓好再讓狗搬進來，「Champ特別喜歡大家為牠在爐火旁邊準備的那只新床，而Major則享受在南草坪上奔跑。」

2018年拜登向「德拉瓦人道機構」(DHA)領養Major，這也是白宮第一次有救來的流浪犬入住；Champ則是在2008年12月、拜登成為副總統後所養，已經與拜登一家相伴12個年頭。

上周「德拉瓦人道機構」也以Major的名義舉辦募款活動，恭賀牠「就職」成為第一寵物狗，並成功募得20萬元；該機構表示：「Major曾住在收容所，如今入住白宮，這也證明每隻狗都值得擁有美國夢。」

拜登也曾透露，要在白宮大家庭增添一隻貓成員，但目前對此還沒有更進一步消息；但白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，當白宮確定迎來貓咪時，肯定會在網路上轟動。

總統養狗已是一項既有傳統，除了讓總統流露平凡一面，也象徵寵物狗能為掌握全世界大權的人帶來安慰和娛樂，更能營造親民的形象，一直到不養狗的前總統川普才打破成規。

專門研究白宮寵物的作家珍妮佛‧皮克森(Jennifer Pickens)說：「幾十年來寵物在白宮裡扮演著舉足輕重的角色，不僅僅是因為他們陪伴著第一家庭，而是凸顯政治家在螢光幕後也有溫柔一面。」

皮克森也指出，白宮寵物經常背負形象大使的責任，而曾經是流浪犬的Major入住白宮後，更能激起一些民眾到收容所領養的動力。

據稱，前總統歐巴馬的大女兒因為對狗過敏，但為了能延續白宮主人歷年養狗的傳統，已故聯邦參議員泰德‧甘迺迪(Ted Kennedy)在當時將一隻不易引起過敏的葡萄牙水犬Bo，送給歐巴馬。

拜登總統第一家庭的兩隻狗24日住進白宮。(Getty Images)
拜登總統第一家庭的兩隻狗24日住進白宮。(Getty Images)

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