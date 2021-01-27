參院兩黨達成協議「權力分享」 1.9兆紓困案是首場測試

大選後，共和黨與民主黨在參院力量消長互換，各占50席，但副總統賀錦麗握有第51關鍵票，民主黨參議員舒默(右)成為新的參院多數黨領袖，共和黨麥康諾參議員(左)成為少數黨領袖。兩人26日達成權力共享原則，推動立法議事。(Getty Images)

參院 多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)在與少數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)纏鬥約一周後，25日終於表示，已經達成權力分享協議。

美聯社報導，參院民主黨團已經做好準備，將盡快讓拜登總統的1.9兆元疫情紓困經濟法案在國會過關，不排除運用議事程序，逕行由民主黨參議員自行表決，無須讓共和黨 參議員參與。

新的參院多數黨領袖舒默參議員。(美聯社)

舒默26日對參議員表示，預算協調配套法案最快下周就會進入投票。

美聯社分析，這將是共和黨淪為反對黨後，面臨的第一場測試，也考驗共和黨如何因應白宮推出的優先施政要務；而對喊出「團結」的拜登來說，同樣也是能否說到做到的檢驗。

「任務必須繼續向前推動，最好能與我們的共和黨參院同僚一起合作。」舒默26日與民主黨籍參議員舉行閉門會議後對媒體說：「但如果他們無法參與，我們還是要繼續往前進。」

舒默說：「對於解決眼前的危機，時間非常重要。所有選項我們都願意考慮。」

兩黨在參院各自擁有50席的情況下，如果共和黨參議員使出「費力把事拖」(filibuster)的議事拖延手段，恐讓參院委員會陷入僵局。

參院少數黨領袖麥康諾。(路透)

而對於與麥康諾建立權力分享協議，也就是獲得「組織決議」(organizing resolution)，舒默在25日下午仍然態度堅定，強調「不會讓麥康諾主導參院議運作」。

不過，在民主黨籍參議員曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州)、席納瑪(Kyrsten Sinema，亞利桑納州)25日重申反對刪除「費力把事拖」條款後，麥康諾在25日晚間態度變得軟化，並說期待遵循權力分享前例。

不過，有線電視新聞網(CNN)報導，民主黨並不會提供絕不刪除「費力把事拖」的書面保證給麥康諾；舒默辦公室也強調，並未對參院共和黨領袖做出重大讓步。

過去這段期間以來，舒默始終堅持參院循2001年參院兩黨各半的前例，當時委員會由兩黨平均掌握，委員會草案投票若出現平手則交付全院表決。麥康諾25日晚間表示，同意舒默的提議。