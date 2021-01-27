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拜登簽署4項種族平等行政令 打擊歧視亞太裔

記者羅曉媛／華盛頓報導
拜登總統26日新政主題「平等日」，在白宮簽署有關種族平等的四項行政令。圖中後為副總統賀錦麗。(Getty Images)
拜登總統26日新政主題「平等日」，在白宮簽署有關種族平等的四項行政令。圖中後為副總統賀錦麗。(Getty Images)

拜登總統26日簽署四項以推動種族平等(racial equity)為目標的行政行動令(executive action)，其中包括打擊針對亞太裔的種族歧視和排外行為；另外，拜登也廢除前總統川普任內的重要舉措「1776委員會」，稱之違背事實、冒犯無禮，基於無知和謊言。

●修正種族歧視 全面執行公平住房法

拜登26日下午在白宮簽署四項專注種族平等的行政行動令，其中一項是譴責反亞裔的偏見與歧視，要求衛生部(HHS)對聯邦政府的抗疫作業發布有助推動亞太裔文化、語言資源等方面的最佳方案，並指示司法部與社區緊密合作，預防針對亞太裔的仇恨犯罪。

其他三項種族平等包括指導住房及城市發展部(HUD)修正聯邦住房政策的系統性種族歧視，並全面執行「公平住房法」(Fair Housing Act)；停止司法部對私營監獄的使用，這也是他更廣範圍的刑事司法改革議程的一部分；以及重申聯邦政府對部落主權與諮詢的承諾。

●重申多元平等 批1776委員會無知謊言

拜登也重申聯邦政府對多元、平等、包容和可及性(accessibility)的承諾，廢除前政府對多元和敏感性培訓的有害禁令，以及冒犯無禮、與事實不符的1776委員會，「團結與治癒必須從理解和事實開始，而非無知與謊言。」

川普去年設立的「1776委員會」，旨在對抗「紐約時報」的「1619計畫」，因其內容聲稱美國獨立戰爭的部分原因是為了保存奴隸制，飽受保守派批評；為此，川普設立「1776委員會」，表示要給美國孩童愛國主義教育，而不是妖魔化白人建國先鋒，同時也叫停了聯邦政府員工在種族敏感方面的培訓，又引另一波爭議。

拜登同日發布推文說，美國還未實現建國時「人人平等」的承諾，「但我們不會停止努力，今天我將採取行動推進種族平等」，向更完美的團結更進一步。

拜登總統的內政顧問萊斯26日在白宮說明拜登政府重視族裔平等的政策。(美聯社)
拜登總統的內政顧問萊斯26日在白宮說明拜登政府重視族裔平等的政策。(美聯社)

●消除種族歧視 預估未來5年經濟增長5兆

白宮內政顧問萊斯(Susan Rice)表示，非裔家庭的財富只有普通白人家庭的十分之一，投資平等不僅有利經濟發展，也為所有美國人創造工作；她舉例，美國因種族歧視在20年間損失了16兆元，消除各族裔在收入和機會方面的差距，將在未來五年為美國經濟帶來5兆元增長。

曾提出「譴責因新冠病毒反亞裔」決議案的華裔國會眾議員孟昭文，26日也讚揚拜登簽署行政行動令，認為該命令指示聯邦司法部，協助蒐集亞太裔遭受仇恨事件和騷擾案例的更準確數據。

根據維權組織「Stop AAPI Hate」的數據，去年疫情發生以來，從3月到12月底，全美有超過2800宗針對亞太裔的仇恨事件，從種族歧視(racial slur)到身體暴力等各類攻擊。

種族歧視 拜登 美國

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