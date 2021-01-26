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各州缺疫苗...接種庫存一團亂 拜登防疫大挑戰

編譯陳韻涵╱綜合25日電
圖為在紐約市的居民等候檢測施打疫苗。(美聯社)
圖為在紐約市的居民等候檢測施打疫苗。(美聯社)

各州、郡和市的新冠疫苗數量逐漸用盡，導致當局必須取消或延後數千人的接種預約，但聯邦政府仍加速推動疫苗接種計畫，形成強烈對比。

公衛官員急於向聯邦政府申請新疫苗，強調需要提前幾周了解疫苗庫存情況，但目前許多地區的疫苗供給量已剩不到一周，卻仍難取得聯邦一致的數據確認。

拜登政府正致力改善聯邦與地方的溝通情形，但白宮新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)說：「很遺憾地，關鍵地區的疫苗配送與供應『能見度』(visibility)不佳」，「我們將努力提供供應預測，我們持續耳聞州長和地方領導人反映，不清楚疫苗供應情形而致無法規畫，未來將加強溝通並協助各州有效因應。」

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，聯邦已配發近4000萬劑疫苗，但各州僅獲得47%。專家表示，這些數據難以窺探全貌，也不盡然表示已配送的疫苗未使用。

密西西比州衛生廳官員多伯斯(Thomas Dobbs)接受全美州衛生官員協會播客(podcast)訪問時說，密州疫苗很快就會用罄。

在疫苗獲准緊急使用前兩周，各州難以迅速排定接種計畫；目前需求漸增，各州已有相應規畫，但疫苗供應緩不濟急。

非營利機構「免疫管理者協會」(AIM)執行主任克萊爾‧漢納(Claire Hannan)說：「各州需要調整，讓更多人接種疫苗，但後勤補給數量並未增加，州與地方代表才會要求更多疫苗。」

已配送的疫苗數量自上月底以來並未大幅改變，在前總統川普任內末期，官員建議各州開放給65歲以上長者，以及65歲以下有宿疾者接種。 

這讓各州疫苗庫存更吃緊，各州在前政府公衛官員表示不會再保留第二劑疫苗後，尋求取得更多疫苗，結果赫然發現是政府早已沒有庫存。

疫苗 聯邦政府 聯邦疾病防治中心

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