莫德納：疫苗可對抗變種病毒 將加速研發補強針

藥廠莫德納表示正加速研發對抗變種新冠病毒的疫苗。(美聯社) Virus Outbreak Virginia Vaccine Syringes are filled with the Moderna COVID-19 vaccine during the first Phase 2 vaccination for Richmond and Henrico, Va., workers in high-risk professions during a Henrico County Health Department event at Richmond Raceway in Richmond, Va., Tuesday, Jan. 19, 2021. ( Joe Mahoney/Richmond Times-Dispatch via AP)

研發新冠疫苗 的藥廠莫德納(Moderna)25日表示,新冠疫苗在實驗室中可對抗變異病毒,但安全起見將研發補強針,鞏固免疫系統反應;另一著名大藥廠默克(Merck)在25日宣布停止研發兩款效能不如預期的潛在疫苗;而連鎖藥局華格林(Walgreens)和CVS則在25日達成全國療養院首輪接種的里程碑,並在籌備第二劑的施打。

莫德納表示,疫苗會促進免疫系統產生中和抗體,對抗首次在英國 及南非發現的變種病毒 ;這表示莫德納疫苗或許有能力對抗病毒變異,惟外部科學家發現,莫德納疫苗在應對南非變異(B.1.351)方面較弱,該藥廠將加速研發補強針。

輝瑞(Pfizer)和德國生技公司BioNTech則還在研究新冠疫苗對抗變種病毒效能的實驗階段。

英國變種病毒(B.1.1.7)能更快速的在人類間傳播且更致命,美國已有本土確診病例,當局示警B.1.1.7可能在3月前成為主流。

為遏止病毒擴散,拜登總統25日起限制來自南非的旅客入境,並恢復來自歐洲、英國及巴西的旅客禁令。

莫德納在幾個月前,便已針對B.1.351進行第一階段的疫苗強化研究。莫德納總裁何齊(Stephen Hoge)說:「若病毒持續朝此方向變異,且從現在起的一年後仍以某種方式傳播,我們認為應透過加強疫苗等工具來解決。」

默克則表示,停止研發的兩款疫苗在部分病患中表現不錯,但會引發與其他疫苗相比顯得較差的免疫反應,默克將聚焦研究兩種新冠治療方法,而非繼續研發疫苗。

默克比其他藥廠還晚進軍研發新冠疫苗,默克去年5月與法國巴斯德研究所(Institut Pasteur)合作研發以麻疹疫苗為基礎的新冠疫苗,去年8月展開第一階段臨床試驗,當時輝瑞和莫德納已進入最後試驗階段。

在普及疫苗接種方面,連鎖藥局華格林和CVS都表示,25日達成全美療養院首輪注射的里程碑。

新冠疫苗上月首次配發後,CVS和華格林便負起鼓勵符合資格民眾接種疫苗的重責。

CVS表示,已籌備第二劑接種計畫,預期在一個月內完成,每月可讓2000萬到2500萬人接種。