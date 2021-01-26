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莫德納：疫苗可對抗變種病毒 將加速研發補強針

編譯陳韻涵／綜合25日電
藥廠莫德納表示正加速研發對抗變種新冠病毒的疫苗。(美聯社) Virus Outbreak Virginia Vaccine Syringes are filled with the Moderna COVID-19 vaccine during the first Phase 2 vaccination for Richmond and Henrico, Va., workers in high-risk professions during a Henrico County Health Department event at Richmond Raceway in Richmond, Va., Tuesday, Jan. 19, 2021. ( Joe Mahoney/Richmond Times-Dispatch via AP)
藥廠莫德納表示正加速研發對抗變種新冠病毒的疫苗。(美聯社) Virus Outbreak Virginia Vaccine Syringes are filled with the Moderna COVID-19 vaccine during the first Phase 2 vaccination for Richmond and Henrico, Va., workers in high-risk professions during a Henrico County Health Department event at Richmond Raceway in Richmond, Va., Tuesday, Jan. 19, 2021. ( Joe Mahoney/Richmond Times-Dispatch via AP)

研發新冠疫苗的藥廠莫德納(Moderna)25日表示，新冠疫苗在實驗室中可對抗變異病毒，但安全起見將研發補強針，鞏固免疫系統反應；另一著名大藥廠默克(Merck)在25日宣布停止研發兩款效能不如預期的潛在疫苗；而連鎖藥局華格林(Walgreens)和CVS則在25日達成全國療養院首輪接種的里程碑，並在籌備第二劑的施打。

莫德納表示，疫苗會促進免疫系統產生中和抗體，對抗首次在英國及南非發現的變種病毒；這表示莫德納疫苗或許有能力對抗病毒變異，惟外部科學家發現，莫德納疫苗在應對南非變異(B.1.351)方面較弱，該藥廠將加速研發補強針。

輝瑞(Pfizer)和德國生技公司BioNTech則還在研究新冠疫苗對抗變種病毒效能的實驗階段。

英國變種病毒(B.1.1.7)能更快速的在人類間傳播且更致命，美國已有本土確診病例，當局示警B.1.1.7可能在3月前成為主流。

為遏止病毒擴散，拜登總統25日起限制來自南非的旅客入境，並恢復來自歐洲、英國及巴西的旅客禁令。

莫德納在幾個月前，便已針對B.1.351進行第一階段的疫苗強化研究。莫德納總裁何齊(Stephen Hoge)說：「若病毒持續朝此方向變異，且從現在起的一年後仍以某種方式傳播，我們認為應透過加強疫苗等工具來解決。」

默克則表示，停止研發的兩款疫苗在部分病患中表現不錯，但會引發與其他疫苗相比顯得較差的免疫反應，默克將聚焦研究兩種新冠治療方法，而非繼續研發疫苗。

默克比其他藥廠還晚進軍研發新冠疫苗，默克去年5月與法國巴斯德研究所(Institut Pasteur)合作研發以麻疹疫苗為基礎的新冠疫苗，去年8月展開第一階段臨床試驗，當時輝瑞和莫德納已進入最後試驗階段。

在普及疫苗接種方面，連鎖藥局華格林和CVS都表示，25日達成全美療養院首輪注射的里程碑。

新冠疫苗上月首次配發後，CVS和華格林便負起鼓勵符合資格民眾接種疫苗的重責。

CVS表示，已籌備第二劑接種計畫，預期在一個月內完成，每月可讓2000萬到2500萬人接種。

總部在新澤西州的默克大藥廠研發新冠疫苗方向錯誤，宣布放棄研發計畫。(美聯社) ...
總部在新澤西州的默克大藥廠研發新冠疫苗方向錯誤，宣布放棄研發計畫。(美聯社) Virus Outbreak-Merck Vaccine FILE- This May 1, 2018, file photo shows Merck corporate headquarters in Kenilworth, N.J. The drugmaker will stop developing two potential COVID-19 vaccines after seeing poor results in early-stage studies. The company said Monday, Jan. 25, 2021, that it will focus instead on studying two possible treatments for the virus that also have yet to be approved by regulators. (AP Photo/Seth Wenig, File)
藥廠莫德納表示正加速研發對抗變種新冠病毒的疫苗。(美聯社)
藥廠莫德納表示正加速研發對抗變種新冠病毒的疫苗。(美聯社)

疫苗 變種病毒 英國

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