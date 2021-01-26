佛奇：疫情降溫非疫苗功勞 哥大：仍將有數千萬人染疫

繼續在拜登政府擔任國家過敏和傳染病研究院院長佛奇表示，未來疫情仍嚴峻。(路透)

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)公開呼籲，稱目前確診率及住院率下降並非全為疫苗 功勞，民眾仍應保持高度警戒；而哥倫比亞大學(Columbia University)科學家團隊的模擬推算顯示，美國新冠疫情 幾乎失控的情況下，就算數千萬民眾施打疫苗，仍然有數千萬人將感染病毒生病。

佛奇25日受訪時說：「雖然目前的疫情動態平穩，但我認為並不是受到疫苗的影響，不過很快就會。」

佛奇指出，經過假期效應的確診巔峰期後，疫情顯得相對趨緩，「但我們不能自滿，認為『喔疫情似乎正在好轉，我們可以放鬆一些』；我們還是得要對抗來自英國、已經蔓延至國內超過20州的變種病毒」，佛奇表示。

佛奇宣稱，儘管疫苗對抗英國和南非的變種病毒仍屬有效，但「隨著病毒的進化」，科學家們「已展開」升級疫苗的計畫。

自12月底兩劑新冠疫苗接連問世後，讓不少民眾萌生希望，看好病毒傳播終於能夠因此減緩，甚至停止。然而，根據哥大模擬推算，光靠疫苗並不足以終結疫情，除非民眾開始在今夏中期之間都確實戴口罩，並保持社交距離。

接種新冠疫苗對於人體能有保護作用，但多位傳染疾病研究專家對紐約時報指出，如果要讓生活狀況恢復正常軌道，美國就必須要有足夠人口施打疫苗，但這個目標必須花上好幾個月才能達成。

哥大學流行病學專家夏曼(Jeffrey Shaman)指出，如果要讓疫情緩和下來，唯一辦法是要有足夠人口具有抗體，包括曾經感染病毒後來已經痊癒的民眾，以及接受新冠疫苗接種的民眾。

夏曼估計，全美約有超過1億500萬人曾經感染新冠病毒，遠遠超過衛生當局通報的確診染疫案例。他指出，就在疫苗已問世的此時，接下來仍有數千萬民眾將會陸續感染病毒。

他指出，至少在7月底之前，戴口罩、保持社交距離等防疫措施都應繼續維持，他也說，接下來也可能出現幾次疫情反彈回升的狀況。