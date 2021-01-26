我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州解除居家令 大部分縣將重回紫色級 可恢復戶外用餐

川普2次彈劾案送交參院 參院臨時議長李希主持

佛奇：疫情降溫非疫苗功勞 哥大：仍將有數千萬人染疫

記者顏伶如、編譯林梅婕／綜合報導
繼續在拜登政府擔任國家過敏和傳染病研究院院長佛奇表示，未來疫情仍嚴峻。(路透)
繼續在拜登政府擔任國家過敏和傳染病研究院院長佛奇表示，未來疫情仍嚴峻。(路透)

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)公開呼籲，稱目前確診率及住院率下降並非全為疫苗功勞，民眾仍應保持高度警戒；而哥倫比亞大學(Columbia University)科學家團隊的模擬推算顯示，美國新冠疫情幾乎失控的情況下，就算數千萬民眾施打疫苗，仍然有數千萬人將感染病毒生病。

佛奇25日受訪時說：「雖然目前的疫情動態平穩，但我認為並不是受到疫苗的影響，不過很快就會。」

佛奇指出，經過假期效應的確診巔峰期後，疫情顯得相對趨緩，「但我們不能自滿，認為『喔疫情似乎正在好轉，我們可以放鬆一些』；我們還是得要對抗來自英國、已經蔓延至國內超過20州的變種病毒」，佛奇表示。

佛奇宣稱，儘管疫苗對抗英國和南非的變種病毒仍屬有效，但「隨著病毒的進化」，科學家們「已展開」升級疫苗的計畫。

自12月底兩劑新冠疫苗接連問世後，讓不少民眾萌生希望，看好病毒傳播終於能夠因此減緩，甚至停止。然而，根據哥大模擬推算，光靠疫苗並不足以終結疫情，除非民眾開始在今夏中期之間都確實戴口罩，並保持社交距離。

接種新冠疫苗對於人體能有保護作用，但多位傳染疾病研究專家對紐約時報指出，如果要讓生活狀況恢復正常軌道，美國就必須要有足夠人口施打疫苗，但這個目標必須花上好幾個月才能達成。

哥大學流行病學專家夏曼(Jeffrey Shaman)指出，如果要讓疫情緩和下來，唯一辦法是要有足夠人口具有抗體，包括曾經感染病毒後來已經痊癒的民眾，以及接受新冠疫苗接種的民眾。

夏曼估計，全美約有超過1億500萬人曾經感染新冠病毒，遠遠超過衛生當局通報的確診染疫案例。他指出，就在疫苗已問世的此時，接下來仍有數千萬民眾將會陸續感染病毒。

他指出，至少在7月底之前，戴口罩、保持社交距離等防疫措施都應繼續維持，他也說，接下來也可能出現幾次疫情反彈回升的狀況。

疫苗 疫情 佛奇

上一則

各州缺疫苗...接種庫存一團亂 拜登防疫大挑戰

下一則

莫德納：疫苗可對抗變種病毒 將加速研發補強針

延伸閱讀

聯邦最高薪！佛奇年薪41.7萬 比川普當總統還多

聯邦最高薪！佛奇年薪41.7萬 比川普當總統還多
快看世界／佛奇記者會笑聲頻頻 記者恭喜他「放逐完歸來」

快看世界／佛奇記者會笑聲頻頻 記者恭喜他「放逐完歸來」
拜登上任 佛奇解脫：沒有人告訴你什麼該說，什麼不能說

拜登上任 佛奇解脫：沒有人告訴你什麼該說，什麼不能說
重返白宮感覺… 佛奇：解脫了！可依科學和證據講話了

重返白宮感覺… 佛奇：解脫了！可依科學和證據講話了

熱門新聞

投資公司副總裁奧勞夫林對新冠肺炎疫苗堅決抗拒，為不讓九歲兒子皮爾斯打疫苗，在家開槍打死兒子後自盡。圖為他的華裔太太萊絲莉‧胡(右)和兒子年幼時。(取自臉書)

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

2021-01-19 09:25
拜登在國會山莊宣誓就任成為美國第46任總統後，透過視訊向近千名任命官員監誓，他強調過去四年「誠懇待人」已蕩然無存，並要對此進行改革。（路透）

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員監誓

2021-01-20 23:40
美國總統川普夫婦。美聯社

150年來首見！川普夫婦不在白宮北門廊迎接拜登夫婦

2021-01-18 22:40

誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒

2021-01-22 21:32
共和黨領袖麥康諾19日在參院嚴辭批評即將卸任的川普總統，稱是煽動引發攻擊國會的暴動。圖為川普2019年3月拜會國會共和黨參議員。(路透)

彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言

2021-01-19 22:39
美國總統川普準備在任內最後一個整天、也就是19日，特赦或減刑大約100人，其中絕大多數為白領罪犯和著名的強暴犯等，但預料不會包括川普本人。美聯社

最後1天 川普做起特赦生意 洗白「白領罪犯 」

2021-01-18 14:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年

謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年
支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算

支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算
川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理

川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理
中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了
巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難

巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難