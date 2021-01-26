美防疫旅行禁令恢復 加列南非

拜登總統上任，25日簽署行政令，推翻前任政策，禁止來自英國、巴西、愛爾蘭及歐洲多國，入境美國，以防變種新冠病毒在美擴散。圖為25日的紐約甘迺迪機場，海外旅客大減。(Getty Images)

拜登總統25日恢復歐洲、巴西等多國非美國 旅客入境禁令，並出於變種病毒 顧慮將南非 加列其中，目前美國尚未發現南非變種病毒，但高傳染性的巴西變種病毒25日證實已傳入明尼蘇達州；另一方面，美國過去幾周疫情趨緩，單日新冠確診與病歿人數銳減，染疫住院病患從月初至今也減少2萬多人。

拜登25日恢復防疫旅行禁令，過去14天曾到訪遭禁國家的幾乎所有外國旅客不得入境美國；旅行遭限國家包括南非、巴西、愛爾蘭、英國和26個開放邊界旅行的歐洲國家。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，南非被加入限制名單是基於南非變種病毒的考量，「此時不宜放寬國際旅行禁令。」

傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)25日受訪表示：「我們擔心南非變種病毒，我們積極觀察這種病毒，而且它跟英國變種病毒不同，它更可怕，我認為限制非公民旅行非常審慎周全。」

南非新冠疫情嚴重，更出現變種病毒。(美聯社)

目前美國境內尚未發現南非變種病毒，但22州已發現英國變種病毒，明尼蘇達州也在25日發現國內首例已知巴西變種病毒(又名B.1.1.28或P.1)案例。

哈佛公衛學院流行病學副教授韓那吉(William Hanage)表示，巴西變種病毒最令流行病學家擔心。

明尼蘇達州衛生局官員25日表示，該州雙城(Twin Cities)都會區一名居民確診感染巴西變種病毒；該名病患近期曾到巴西旅遊，從此可推斷該病毒株尚未在美國廣傳。巴西變種病毒傳染性更高，但不清楚是否會使病情更嚴重。

該名病患1月第一周感到不適，9日確診；明州衛生局表示，此人已遭隔離，該局仍持續調查個案。

據約翰霍普金斯大學統計，截至25日，全美新冠肺炎確診超過2525萬例、死亡逾42萬人。

明尼蘇達州25日出現首例來自巴西的變種病毒。圖為巴西里約熱內盧市的一線醫務人員23日接種牛津疫苗。(美聯社)

全美過去幾周的單日新冠確診與病歿人數大減，染疫住院人數也降低；佛奇表示，全國疫情數字改善反映出疫情先攀升再緩和的趨勢。

美聯社報導，美國新冠肺炎單日平均不到3100人病歿，低於兩周前逾3350人的數字；新增確診在11日近25萬例高峰後，如今單日平均新增確診約17萬例；住院病患也從7日13萬2000人降至約11萬人。

目前全國約1930萬、不到6%的總人口已施打至少一劑疫苗，其中約300萬人接種完第二劑疫苗。