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CDC：疫苗不足的情況 會持續到3月底

疫苗供不應求 醫院紛紛取消接種預約

編譯林梅婕／綜合24日電
新冠肺炎確診人數不斷攀升，儘管疫苗已釋出數周，但數量仍供不應求，地方醫院只能陸續取消疫苗接種的預約。(Getty Images)
新冠肺炎確診人數不斷攀升，儘管疫苗已釋出數周，但數量仍供不應求，地方醫院只能陸續取消疫苗接種的預約。(Getty Images)

新冠肺炎確診人數不斷攀升，儘管疫苗已釋出數周，但數量仍供不應求，地方醫院只能陸續取消疫苗接種的預約。

「紐約時報」報導，德州哈里斯醫療機構(Harris Health System)的執行主任波薩(Esmaeil Porsa)正面臨缺乏疫苗的困境，而且他治療的病患大多都沒有醫療保險；他在22日就提出警訊，恐怕到23日中午就會用盡所有的疫苗。

波薩指出，並非他們無法提供接種疫苗的服務，但是在他服務的單位每天就多達2000人需要接種疫苗，他形容：「忽然之間，疫苗的分配機制就停止運作了；這不僅讓我匪夷所思，也感到相當挫折，我聽說疫苗的配送率相當高，但卻一直沒有相應多的人數接種。」

全國上下正歷經著疫情最嚴峻的考驗，過去一段時間還持續供應的疫苗突然縮減規模，加上無法得到解答的強況下，德州公衛官員們幾乎是走投無路；有鑑於此，數千筆接種疫苗的預約被迫取消，地方官員也只能繼續等待疫苗的物流能盡快回復。

南卡羅來納州博福特市(Beaufort )一家地方醫院上次僅獲得450劑的疫苗，該醫院硬生生地取消多達6000筆疫苗接種的預約；夏威夷茂宜島(Maui)另一家地方醫院則是先取消5000筆接種第一劑疫苗的預約，並將另外1萬5000筆預約列入等候名單。

德州疫苗資源匱乏的狀況最為嚴重，該州平均每日新增2萬人確診，卻總是無法獲得足夠的疫苗，當地公衛官員是否能順利控制疫情也面臨重重關卡。

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