新變種病毒恐降低疫苗有效性 突變種還可能破壞疫苗

加州正在加速為民眾施打新冠疫苗，但新變種病毒扺抗力強過疫苗。(Getty Images)

最近新冠肺炎變種病毒 愈演愈烈，準公衛署長莫西(Vivek Murthy)表示，政府正加緊對抗持續突變的變種病毒；洛克菲勒大學(Rockefeller University)及國家衛生研究院(NIH)最新研究則指出，變種病毒恐怕會降低目前已釋出兩種疫苗 的有效性，而未來突變更有可能破壞疫苗。

莫西24日接受美國廣播公司(ABC)「本周」(This Week)的訪問時指出：「病毒不斷地突變，而我們必須最好萬全準備；透過更好的基因監測讓我們在變種病毒崛起時，提高識別病毒的能力；這也代表我們必須強化防疫管制措施，如戴口罩和避免室內群聚活動。」

準公衛署長莫西強調為了加強對抗變種病毒，必須擴大病毒檢測及接觸者追蹤名單的範圍。(Getty Images)

莫西強調為了加強對抗變種病毒，必須擴大病毒檢測及接觸者追蹤名單的範圍，「最重要的是，我們和病毒正在競賽，而我們必須確保我們跑在前面」。

來源：ABC News YouTube頻道

聯邦疾病防治中心(CDC)新主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)則表示，公衛當局與國防部將延伸病毒變種的監測，以研究疫苗或治療方式對變種病毒的效力，並呼籲民眾應盡快接種疫苗，避免病毒傳播範圍繼續擴大。

針對來自英國、南非和巴西的變種病毒感染案例的研究，洛克菲勒大學研究員分別取得已接種莫德納(Moderna)和輝瑞(Pfizer)疫苗的血液樣本共20組，分析其抗體對抗變種病毒的能力；但結果顯示部分抗體在對抗不同的變種病毒時，活性降低一至三倍。

儘管市面上兩家疫苗釋出時都宣稱疫苗的有效性高達約95%，但該研究領導人森茨韋格(Michel Nussenzweig)卻說：「抗體對付變種病毒的變化看起來雖然很小，但確實存在」，還形容抗體的反抗能力並「沒有那麼好」。

此外，變種病毒的基因多樣性也愈來愈高，造成新增感染人數與日俱增，而每個新感染的案例都是提供病毒變異的機會。

賓州大學(University of Pennsylvania)免疫學專家威瑞(E. John Wherry)指洛克菲勒大學的研究已足以稱為全世界最頂尖的，這樣的結果的確令人相當憂心。