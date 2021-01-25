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金山灣區加護空床率回升至23% 有望解封？

CDC：疫苗不足的情況 會持續到3月底

美確診破2500萬 醫療緊張 40%人居住地重症病房無空床

編譯陳韻涵／綜合24日電
全美疫情高居不下，數百家醫院的重症病房缺乏床位且醫療資源。(Getty Images)
全美疫情高居不下，數百家醫院的重症病房缺乏床位且醫療資源。(Getty Images)

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至24日全美新冠肺炎確診病例超過2500萬人，這個里程碑在甫就任的新總統拜登矢言力抗疫情，並在就任首日頒布諸多新冠相關行政命令幾天後達成。因應創紀錄的新冠病患，數百家醫院的重症病房缺乏床位且醫療資源供應吃緊，不少醫院爭相雇用臨時護士到疫情惡化的地方馳援，其中又以南部和西部的醫療院所情況最糟。

JHU統計，截至24日全球至少9913萬1815人確診、已知212萬7884人死亡；美國至少2511萬1828人確診、已知41萬9043人死亡。

美國人口約全球4%，卻通報全球25%的新冠確診病例，且是確診及死亡人數最多的國家；美國的確診人數超過人口為美國四倍的印度，印度為全球確診第二高(至少1065萬4533人)的國家。

拜登將遏止疫情惡化是為施政要務，團隊加速配送疫苗和防護設備，但官員坦言防疫目標成敗與國會是否通過拜登版本的1.9兆元新冠紓困法案息息相關。

拜登就任前幾天，州官員批評聯邦疫苗配發不同調，少數州長甚至分別向聯邦購買疫苗。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)上星期寫信給輝瑞執行長，要求直接向藥廠採購疫苗。

葛謨表示，紐約面臨「疫苗接種隔閡」，川普(前)政府「打開洩洪閘卻無法供給疫苗，造成混亂、挫折和錯誤的希望。」

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，政府已配送超過4100萬劑疫苗，但只有1700多萬人已接種。

新一波傳染在節日後並未浮現，七天平均新增病例減少之處包括德州、加州、佛州和紐約。

美聯社自去年11月起分析聯邦醫院數據，結果發現邁向臨界點的醫院數量增加一倍；超過40%的美國人住在沒有重症病房空床的地區，其他地區則只有15%的重症病床。

重症病房是捍衛新冠疫情的最後堡壘，收治蒙受器官功能喪失的病患，而在重症病房工作協助病患更換精密輸液套管(IV bags)並監控病人呼吸器數據的護士身心俱疲。

紐約市布魯克林區目前的陽檢率高居不下，市府22日全力彈化篩檢，派出大型活動篩檢車...
紐約市布魯克林區目前的陽檢率高居不下，市府22日全力彈化篩檢，派出大型活動篩檢車，擴大檢測。(Getty Images)

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