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CDC：疫苗不足的情況 會持續到3月底

拜登砸500億整合新冠檢測 目標「清楚、一致的方針」

編譯陳韻涵／綜合24日電
新總統拜登21日在白宮簽署行政命令，決定要籌設新冠檢測計畫，制定清楚的檢測方針。(Getty Images)
新總統拜登21日在白宮簽署行政命令，決定要籌設新冠檢測計畫，制定清楚的檢測方針。(Getty Images)

拜登總統希望推動500億元的計畫，重新制定聯邦監督更周密且舉國一致的新冠病毒篩檢平台。

拜登準備號召新的「流行病篩檢委員會」(Pandemic Testing Board)，協調「清楚、一致的新冠病毒檢測方針」，有別於前朝放手給各州政府處理而聯邦僅扮演協助角色的方式。

目前各實驗室每天可檢驗超過200萬個樣本，但仍有部分實驗室因為關鍵資源短缺而難以完成及時檢測，尤其是在疫情慘重之處。

公立健康實驗室大多沒有篩檢源自英國和南非之變種病毒的設備，檢測專家已開始辯論是否利用便宜但準度較低的快篩工具。

拜登20日就任當天，便宣布一系列從強制戴口罩、重啟學校及疫苗配送等聯邦防疫要務。

不過，州及地方衛生官員協會(Association of State and Territorial Health Officials)首席醫療官佩拉西亞(Marcus Plescia)說，修正國家不盡相同的檢測系統「是最具挑戰性的」。

聯邦疾病防治中心(CDC)前主任費和平(Tom Frieden)表示，拜登的檢測倡議與他以科學為基礎遏制疫情的計畫吻合，「這真的極具挑戰性，(頒布)行政命令(加速政策施行)很重要，但只是剛開始」。

費和平現為非營利組織「決心拯救生命」(Resolve to Save Lives)執行長，也是「重要戰略」(Vital Strategies)活動的一環。

拜登形容，全國篩檢策略是「減少病毒散播的基石」，形容快速抗體檢測、實驗室效能和基因序列都能更有效地發現新熱點和病毒變異。

新政府的政策對消費者也有好處，其中一到行政命令要求聯邦機構清除被保險人負擔檢測費用的義務，包括無症狀者；換言之，沒有醫療保險者，檢測不用花一毛錢。

費和平表示，全國檢測計畫能優化數據通報且讓美國民眾更願意接受病毒篩檢。他說：「拜登清楚表達：我們同舟共濟，變好前會先遭遇更差的情況，在迴避了一年之後，我們得共同面對難過的真相和重要的事實。」

檢測 拜登 篩檢

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