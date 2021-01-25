CDC主任坦承：全美疫苗量不足 3月底才會增量

CDC表示，目前全美疫苗供應不足，到3月底才可能增加。圖為紐約市疫苗存量告急，布魯克林的華裔護士23日為70歲的麥希斯施打疫苗。(美聯社)

在紐約州 及喬治亞州亟欲向聯邦爭取更多新冠病毒疫苗 之際，聯邦疾病防治中心(CDC)新主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)24日首度坦言，聯邦既有的新冠疫苗數量不足以供應各州。白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)則表示，川普前政府直到卸任前一個月，仍無新冠疫苗配送計畫。

新上任的CDC主任瓦倫斯基24日表示，全美疫苗供應不足，到3月底才可能增加。(美聯社)

瓦倫斯基24日接受「福斯新聞」(Fox News)訪問時說：「我們現在沒有足夠疫苗供給紐約等疫苗快用罄的州，這是會持續到3月底的情況，我由衷希望產量及規模大幅提高。」

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)上周末疾呼紐約疫苗存量快用盡，喬州州長坎普(Brian Kemp)也呼籲增加疫苗供給。

拜登 允諾在就任100天內讓1億人接種疫苗，但依照現行速率就算到年底也做不到。

瓦倫斯基說：「我們要快點，我認為疫苗供應將在初期成為最大的限制因素。」

截至23日，每天接種疫苗的人數已達到106萬人，超過聯邦政府定的每日100萬劑目標。

她說：「我們真的希望100天後會有更多產量，不僅是第二劑疫苗，而是嬌生(Johnson & Johnson)可以提早幾周開始供貨，成為第四家供應新冠疫苗的廠商。」

當被問到拜登政府承襲川普政府的疫情處置計畫時，她答道：「現在最大的問題是，我無法告知你、州長和州公衛官員確切的疫苗數量；若他們不清楚將得到多少疫苗，就無法安排未來幾周的接種計畫。」

柯連恩24日接受「國家廣播公司新聞網」(NBC News)節目「會見新聞界」(Meet the Press)訪問時說：「配送疫苗的流程，尤其是發給療養院和醫院以外的社區，在我們初抵白宮時並不存在。」

拜登政府將防疫工作視為施政優先要務，他將與州及地方政府合作，在體育館、會議中心等地成立疫苗配送與接種點，並從聯邦機構、軍醫單位和連鎖藥局派遣數千名醫療人員，輔導地方符合資格的教師和雜貨店員工協助疫苗後勤作業。

白宮幕僚長柯連恩24日表示，前政府完全沒有疫苗計畫。(美聯社)

柯連恩說：「我們已有數以百萬計疫苗配送至各地，但僅半數打進國人體內；後者很難，整個國家進度落後，拜登政府將急起直追。」

另外，據川普政府的白宮防疫工作小組成員柏克斯(Deborah Birx)表示，她當時沒有全職的防疫團隊處理防疫工作，宛如「單人臨床試驗」(N of 1)。

柏克斯在24日播出的「哥倫比亞廣播公司」(CBS)「面對國家」(Face the Nation)節目中表示，「白宮既沒有因應疫情的團隊，也沒有全職成員」；她曾要求更多助手，卻只得到一位扮演秘書角色的人員協助。

柏克斯也指出，當時有人給她「一套相似數據」，讓防疫工作變得複雜。她說：「我看到總統提出不是我做的圖表，所以我知道(白宮內)有人，或是外部有人創造了一套相似數據和圖表給總統看；我很清楚我呈上去的資料內容，且我知道他手中的是另一份資訊。」

柏克斯讚頌拜登打造專家組成的團隊並提供全職的團隊服務，稱新舊政府的抗疫作法南轅北轍。