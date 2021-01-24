CDC：第1劑疫苗打完 最晚可隔6周再打第2劑

CDC疫苗注射最新指南指出，第一劑打完，第二劑的間隔時期可達六周。圖為亞利桑納州居民22日接受施打。(美聯社)

在疫苗 開始出現短缺之下，聯邦疾病防治中心(CDC )更新指南，表示已接種第一劑新冠疫苗者，若無法在建議時間內接種第二劑，最晚可於首劑接種六周後再打第二針；此外，注射莫德納(Moderna)新冠疫苗者出現嚴重過敏 反應，CDC也表示案例很「罕見」，在400多萬人施打第一劑後，僅10例有嚴重過敏反應。

新冠疫苗已在全美開始接種，其中莫德納疫苗接種後嚴重過敏反應僅有10例。圖為紐約市民23日在布魯克林區登記接種。(美聯社)

輝瑞(Pfizer)與德國生技公司BioNTech共同研發的新冠疫苗建議間隔三周施打，莫德納疫苗則建議間隔四周接種。

「第二劑新冠疫苗必須盡可能接近建議施打的時間」；CDC更新指南表示，若未能及時接種，「最晚(在接種第一劑疫苗後)六周或42天」接種第二劑。

CDC發言人克瑞絲坦‧諾德隆德(Kristen Nordlund)表示，我們只是確保不一定要恪守21天或28天的規定，可以有彈性，CDC修正指南以化解隔閡和誤會。

布明罕阿拉巴馬州立大學(UAB)傳染疾病研究部主任馬拉索(Jeanne Marrazzo)表示，尚無研究顯示，間隔四周或六周接種第二劑疫苗，會影響免疫效果的情況。

世界衛生組織(WHO)疫苗顧問小組本月推薦接種輝瑞-BioNTech疫苗，兩劑間隔21到28天接種，但部分情況下可延長至六周。

英國的疫苗顧問最近建議輝瑞-BioNTech和牛津-阿斯特捷利康(Oxford-AstraZeneca)的兩劑疫苗間隔12周接種，因應疫苗供應短缺的情況。

少數人建議混著不同廠商製造的疫苗接種，唯恐造成安全和免疫效能的考量，但目前少有數據佐證。

馬拉索表示，因為兩款疫苗依據相同的「信使RNA」(mRNA)基因技術製造疫苗，刺激免疫細胞對抗病毒，理論上，接種A家的新冠疫苗後，第二季改接種B家的疫苗也會有防護力。

新冠疫苗已在全美開始接種，其中莫德納疫苗接種後嚴重過敏反應僅有10例。圖為莫德納疫苗。(美聯社)

在疫苗接種安全方面，CDC報告指出，初期監測檢視，接種莫德納疫苗後呈嚴重過敏現象看來很罕見，也沒有任何相關死亡案例。

CDC資料顯示，上月21日至本月10日間，有404萬1396名接種第一劑莫德納疫苗後，出現108個可能是過敏反應的案例，其中六例需要住院，其他四例則在急診室治療；前述十個嚴重過敏反應案例都是女性，年齡介於31歲到63歲，其中九例在接種疫苗15分鐘內出現過敏症狀，一例在30分鐘後出現症狀；這十人中，有九人還沒接種新冠疫苗之前，就有過敏病史。

報告提到，注射輝瑞與BioNTech疫苗者，有較多女性過敏；專家解釋，這可能是因為女性接種人數比男性多出一倍之故。

CDC表示，每100萬名接種莫德納疫苗者，有2.5例過敏性休克，輝瑞與BioNTech的情況則是每100萬中有1.1例。