我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2499萬確診 紐約州破4.2萬死

加州新增病例趨緩 比10天前的高峰期減35%

CDC：第1劑疫苗打完 最晚可隔6周再打第2劑

編譯陳韻涵╱綜合23日電
CDC疫苗注射最新指南指出，第一劑打完，第二劑的間隔時期可達六周。圖為亞利桑納州居民22日接受施打。(美聯社)
CDC疫苗注射最新指南指出，第一劑打完，第二劑的間隔時期可達六周。圖為亞利桑納州居民22日接受施打。(美聯社)

疫苗開始出現短缺之下，聯邦疾病防治中心(CDC)更新指南，表示已接種第一劑新冠疫苗者，若無法在建議時間內接種第二劑，最晚可於首劑接種六周後再打第二針；此外，注射莫德納(Moderna)新冠疫苗者出現嚴重過敏反應，CDC也表示案例很「罕見」，在400多萬人施打第一劑後，僅10例有嚴重過敏反應。

新冠疫苗已在全美開始接種，其中莫德納疫苗接種後嚴重過敏反應僅有10例。圖為紐約市...
新冠疫苗已在全美開始接種，其中莫德納疫苗接種後嚴重過敏反應僅有10例。圖為紐約市民23日在布魯克林區登記接種。(美聯社)

輝瑞(Pfizer)與德國生技公司BioNTech共同研發的新冠疫苗建議間隔三周施打，莫德納疫苗則建議間隔四周接種。

「第二劑新冠疫苗必須盡可能接近建議施打的時間」；CDC更新指南表示，若未能及時接種，「最晚(在接種第一劑疫苗後)六周或42天」接種第二劑。

CDC發言人克瑞絲坦‧諾德隆德(Kristen Nordlund)表示，我們只是確保不一定要恪守21天或28天的規定，可以有彈性，CDC修正指南以化解隔閡和誤會。

布明罕阿拉巴馬州立大學(UAB)傳染疾病研究部主任馬拉索(Jeanne Marrazzo)表示，尚無研究顯示，間隔四周或六周接種第二劑疫苗，會影響免疫效果的情況。

世界衛生組織(WHO)疫苗顧問小組本月推薦接種輝瑞-BioNTech疫苗，兩劑間隔21到28天接種，但部分情況下可延長至六周。 

英國的疫苗顧問最近建議輝瑞-BioNTech和牛津-阿斯特捷利康(Oxford-AstraZeneca)的兩劑疫苗間隔12周接種，因應疫苗供應短缺的情況。

少數人建議混著不同廠商製造的疫苗接種，唯恐造成安全和免疫效能的考量，但目前少有數據佐證。

馬拉索表示，因為兩款疫苗依據相同的「信使RNA」(mRNA)基因技術製造疫苗，刺激免疫細胞對抗病毒，理論上，接種A家的新冠疫苗後，第二季改接種B家的疫苗也會有防護力。

新冠疫苗已在全美開始接種，其中莫德納疫苗接種後嚴重過敏反應僅有10例。圖為莫德納...
新冠疫苗已在全美開始接種，其中莫德納疫苗接種後嚴重過敏反應僅有10例。圖為莫德納疫苗。(美聯社)

在疫苗接種安全方面，CDC報告指出，初期監測檢視，接種莫德納疫苗後呈嚴重過敏現象看來很罕見，也沒有任何相關死亡案例。

CDC資料顯示，上月21日至本月10日間，有404萬1396名接種第一劑莫德納疫苗後，出現108個可能是過敏反應的案例，其中六例需要住院，其他四例則在急診室治療；前述十個嚴重過敏反應案例都是女性，年齡介於31歲到63歲，其中九例在接種疫苗15分鐘內出現過敏症狀，一例在30分鐘後出現症狀；這十人中，有九人還沒接種新冠疫苗之前，就有過敏病史。

報告提到，注射輝瑞與BioNTech疫苗者，有較多女性過敏；專家解釋，這可能是因為女性接種人數比男性多出一倍之故。

CDC表示，每100萬名接種莫德納疫苗者，有2.5例過敏性休克，輝瑞與BioNTech的情況則是每100萬中有1.1例。

疫苗 過敏 CDC

上一則

「響應川普號召」…闖國會暴徒言論 恐成彈劾川普「罪證」

下一則

紓困卡關…拜登想發1400元 共和黨溫和派：沒興趣

延伸閱讀

「用盡每一滴疫苗」 FDA、輝瑞促用特殊針頭取額外劑量

「用盡每一滴疫苗」 FDA、輝瑞促用特殊針頭取額外劑量
加州疫苗之亂…90歲預約無門 65歲超車先打

加州疫苗之亂…90歲預約無門 65歲超車先打
南加疫苗普及恐遇阻 無證移民不願接種

南加疫苗普及恐遇阻 無證移民不願接種
紐約州政府樓和教堂增設疫苗站點 提高少數族裔接種率

紐約州政府樓和教堂增設疫苗站點 提高少數族裔接種率

熱門新聞

拜登在國會山莊宣誓就任成為美國第46任總統後，透過視訊向近千名任命官員監誓，他強調過去四年「誠懇待人」已蕩然無存，並要對此進行改革。（路透）

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員監誓

2021-01-20 23:40
投資公司副總裁奧勞夫林對新冠肺炎疫苗堅決抗拒，為不讓九歲兒子皮爾斯打疫苗，在家開槍打死兒子後自盡。圖為他的華裔太太萊絲莉‧胡(右)和兒子年幼時。(取自臉書)

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

2021-01-19 09:25
民主黨總統當選人拜登20日就職後，執政第一天就計畫推動大規模的移民改革，包括提供美國國內多達1100萬無證客取得合法身分的管道。(美聯社)

5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革

2021-01-16 18:10
總統當選人拜登16日在德拉瓦州威明頓聖若瑟布蘭迪羅馬天主教教堂外揮手致意。（美聯社）

拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍

2021-01-16 22:30
美國總統川普夫婦。美聯社

150年來首見！川普夫婦不在白宮北門廊迎接拜登夫婦

2021-01-18 22:40

誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒

2021-01-22 21:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」

上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」
桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光

桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光
美國疫情來到轉折點？住院病例創單日最大降幅

美國疫情來到轉折點？住院病例創單日最大降幅
縱橫媒體一甲子 談話節目主持人賴瑞金染疫過世

縱橫媒體一甲子 談話節目主持人賴瑞金染疫過世
19歲超市雇員偷百萬 買槍、買鞋、買跑車…

19歲超市雇員偷百萬 買槍、買鞋、買跑車…