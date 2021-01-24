FDA、輝瑞促用特殊針頭 每瓶能「多打1劑疫苗」

使用特殊針頭抽取新冠疫苗，可將疫苗的實際使用數量增加20%。(美聯社)

隨著美國 新冠肺炎疫苗 接種締造單日新高里程碑，加上各州要求更多的疫苗供給，輝瑞(Pfizer)及聯邦食品暨藥物管理局(FDA)表示，藥師和公共衛生從業人員呼籲使用特殊針頭，在有限的供應之下提取更多疫苗。

輝瑞的新冠疫苗原本設計為每一小瓶可抽取五劑，但部分藥師反映，利用特定注射器便可單瓶汲取六劑。

FDA認可後，更新輝瑞的新冠疫苗瓶裝標籤，改寫作：「低怠體積(dead volume)注射器或針頭可從單一瓶中抽取六劑疫苗，如果使用標準注射器和針頭，可能無法從單一瓶中汲取六劑。」

輝瑞執行長博爾拉(Albert Bourla)指出，每瓶疫苗增量汲取的方式，「可增加20%的效能」。

然而，有線電視新聞網(CNN)首席醫療特派員古波塔(Sanjay Gupta)22日表示，並非每個地方都有辦法取得這種特殊注射器或針頭。

取得聯邦合約協助配發疫苗的藥商「麥克森」(McKesson)公司表示，可抽取六劑的注射器已配送各州。

疫苗擴大給更多人注射的消息，有助緩和疫苗供應鏈不穩定的情況。

聯邦疾病防治中心(CDC)截至23日的數據顯示，約5%或1740萬名美國人已接種新冠疫苗，其中超過300萬人已完成兩劑的接種；22日有近160萬人接種新冠疫苗，創下單日新高。

隨著疫苗注射而讓國人免疫力提升，疫情仍持續肆虐各地，來自英國的變種病毒 也可能讓情況惡化。

「(我們預期)會看到人們再次旅行，可能在3月、4月春假期間」；拜登交接時期的新冠顧問委員會成員岡德(Celine Gounder)說：「那便是我們預估，變種病毒在美國立足的時候。」