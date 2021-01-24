美確診病例 降至每日20萬人以下

第一夫人吉爾22日前往華府Whitman-Walker醫院，看望在疫情期間堅守崗位的醫護人員。(Gettty Images)

拜登 總統啟動緩和新冠肺炎措施翌日，關鍵疫情 數據22日出現和緩跡象；專家表示，聖誕新年假期後疫情並未急遽惡化，但疫情威脅並未減弱，可能隨變種病毒 擴散而加劇。

拜登透過抗疫小組加速施打疫苗並呼籲民眾戴口罩並接受檢疫，目前檢測能量已擴大至20%或700多萬人，但在低收入地區仍難以推廣病毒篩檢和疫苗接種。

健康專家表示，新增通報病例些微增加，但已降至每日20萬人以下；染疫住院人數穩定下降，本月以來，七天住院人數略多於13萬人，但仍遠超過春夏疫情高峰期。

在染疫病歿方面，假期前後染疫後不治的情況可能在2月出現；當局表示，20日死亡人數創下單日4500人新高；拜登22日也示警，美國整體死亡總數恐達60萬人。

2021年伊始，新冠肺炎確診病例激增，10日達到七日平均25萬例的高峰後才下降，但整體好過健康照護專家預期。

各地醫院原已準備好因應染疫病患湧入耗盡醫療資源的情況，但公衛專家表示，儘管疫情預測前景不樂觀，大多數地區在聖誕新年後，並未出現感恩節後那般疫情驟增的情況。

達特茅斯麻州大學(UMass Dartmouth)傳染病免疫學教授布羅馬吉(Erin Bromage)說：「疫情高峰再增長的情況並未發生，我們閃過一枚子彈，做得比之前更好，但處境仍糟。」

史丹福大學醫學系教授問卡普蘭(Robert Kaplan)則呼籲民眾別掉以輕心，「部分地區這波節後染疫人數降低，是因為許多人早已確診。」

傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)在白宮記者會上表示，疫情趨緩可能只是暫時情況。

醫院領袖和專家警告，源自英國的B.1.1.7變種病毒傳染力高於原本病毒的50%到70%，可能在更冷的月份讓疫情再度惡化。

「這好比一鍋滾水，溫度稍降但仍是危險高溫」；加州醫院協會(California Hospital Association)主席柯爾(Carmela Coyle)說：「(疫情激增後)回穩並非好事。」