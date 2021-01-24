「疫苗護照」出國有望？ 聯合國、世衛看法不一

旅遊業者期待推出「疫苗護照」以恢復全球旅遊；圖為科威特政府的疫苗證明。(新華社)

今年夏天外遊時，除了帶上護照外，可能還需要一份另類的「疫苗 護照」。

目前某些國家，如賽普勒斯及羅馬尼亞，只要提供接種了新冠疫苗的證明，入境後可豁免檢疫隔離。其餘如冰島、匈牙利等，若證明已經康復，同樣歡迎入境。

這樣的做法，給有意外遊的人士提供了這樣一個前景︰只要拿著接種了疫苗的證明，就等於拿著另一個護照自由出行；過去一年受疫情影響的餐館，酒吧，電影院及其他休閒娛樂設施，也可以開門迎接持有接種疫苗證明的顧客。

聯合國 世界旅遊組織秘書長波利卡什維利(Zurab Pololikashvili)本周初在馬德里，聯合國世界旅遊組織(UNWTO)主持的全球旅遊危機委員會會議上，呼籲全球採用疫苗通行證，認為這對全球恢復運作至關重要。

不過對於「疫苗護照」的概念，仍然有很大的爭議；其中一個反對的論點是「疫苗護照」實際上可以提供什麼保護？它有可能遭人濫用；對於不少仍在等待接種的人來說，這又意味些什麼？它是否屬於強制性？更重要的是，如何安全共享個人資訊？

除了聯合國世界旅遊組織外，有數個歐洲國家，包括希臘也曾呼籲建立國際認可的疫苗接種證書系統，歐盟對此也展開辯論。

歐盟21日在布魯塞爾討論有關問題時，同意需要在疫苗認證方面展開跨境合作，但擔心若使用疫苗證明來旅遊，有可能導致未接種疫者被視為二等公民。

世衛 秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)也質疑疫苗護照可能導致分歧；他在世衛一次緊急會議上指出，目前有兩個緊急問題須特別注意，一是新冠病毒的變種，另一個是潛在的國際旅行疫苗接種及檢測證書的使用。

由此看來，期望今年夏天可以拿著「疫苗護照」外遊的人士可能願望落空，因為問題仍沒有解決。