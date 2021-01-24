我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新增病例趨緩 比10天前的高峰期減35%

共和黨溫和派難配合 1400元紓困恐耗時數月或不到位

「疫苗護照」出國有望？ 聯合國、世衛看法不一

編譯盧炯燊／綜合23日電
旅遊業者期待推出「疫苗護照」以恢復全球旅遊；圖為科威特政府的疫苗證明。(新華社)
旅遊業者期待推出「疫苗護照」以恢復全球旅遊；圖為科威特政府的疫苗證明。(新華社)

今年夏天外遊時，除了帶上護照外，可能還需要一份另類的「疫苗護照」。

目前某些國家，如賽普勒斯及羅馬尼亞，只要提供接種了新冠疫苗的證明，入境後可豁免檢疫隔離。其餘如冰島、匈牙利等，若證明已經康復，同樣歡迎入境。

這樣的做法，給有意外遊的人士提供了這樣一個前景︰只要拿著接種了疫苗的證明，就等於拿著另一個護照自由出行；過去一年受疫情影響的餐館，酒吧，電影院及其他休閒娛樂設施，也可以開門迎接持有接種疫苗證明的顧客。

聯合國世界旅遊組織秘書長波利卡什維利(Zurab Pololikashvili)本周初在馬德里，聯合國世界旅遊組織(UNWTO)主持的全球旅遊危機委員會會議上，呼籲全球採用疫苗通行證，認為這對全球恢復運作至關重要。

不過對於「疫苗護照」的概念，仍然有很大的爭議；其中一個反對的論點是「疫苗護照」實際上可以提供什麼保護？它有可能遭人濫用；對於不少仍在等待接種的人來說，這又意味些什麼？它是否屬於強制性？更重要的是，如何安全共享個人資訊？

除了聯合國世界旅遊組織外，有數個歐洲國家，包括希臘也曾呼籲建立國際認可的疫苗接種證書系統，歐盟對此也展開辯論。

歐盟21日在布魯塞爾討論有關問題時，同意需要在疫苗認證方面展開跨境合作，但擔心若使用疫苗證明來旅遊，有可能導致未接種疫者被視為二等公民。

世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)也質疑疫苗護照可能導致分歧；他在世衛一次緊急會議上指出，目前有兩個緊急問題須特別注意，一是新冠病毒的變種，另一個是潛在的國際旅行疫苗接種及檢測證書的使用。

由此看來，期望今年夏天可以拿著「疫苗護照」外遊的人士可能願望落空，因為問題仍沒有解決。

旅遊業者期待推出類似於「疫苗護照」的疫苗接種證明，以恢復全球旅遊業。(Getty...
旅遊業者期待推出類似於「疫苗護照」的疫苗接種證明，以恢復全球旅遊業。(Getty Images)

疫苗 聯合國 世衛

上一則

白宮國安顧問籲盟友：團結面對「中國挑戰」

下一則

美確診病例 降至每日20萬人以下

延伸閱讀

「用盡每一滴疫苗」 FDA、輝瑞促用特殊針頭取額外劑量

「用盡每一滴疫苗」 FDA、輝瑞促用特殊針頭取額外劑量
加州疫苗之亂…90歲預約無門 65歲超車先打

加州疫苗之亂…90歲預約無門 65歲超車先打
南加疫苗普及恐遇阻 無證移民不願接種

南加疫苗普及恐遇阻 無證移民不願接種
紐約州政府樓和教堂增設疫苗站點 提高少數族裔接種率

紐約州政府樓和教堂增設疫苗站點 提高少數族裔接種率

熱門新聞

拜登在國會山莊宣誓就任成為美國第46任總統後，透過視訊向近千名任命官員監誓，他強調過去四年「誠懇待人」已蕩然無存，並要對此進行改革。（路透）

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員監誓

2021-01-20 23:40
投資公司副總裁奧勞夫林對新冠肺炎疫苗堅決抗拒，為不讓九歲兒子皮爾斯打疫苗，在家開槍打死兒子後自盡。圖為他的華裔太太萊絲莉‧胡(右)和兒子年幼時。(取自臉書)

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

2021-01-19 09:25
民主黨總統當選人拜登20日就職後，執政第一天就計畫推動大規模的移民改革，包括提供美國國內多達1100萬無證客取得合法身分的管道。(美聯社)

5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革

2021-01-16 18:10
總統當選人拜登16日在德拉瓦州威明頓聖若瑟布蘭迪羅馬天主教教堂外揮手致意。（美聯社）

拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍

2021-01-16 22:30
美國總統川普夫婦。美聯社

150年來首見！川普夫婦不在白宮北門廊迎接拜登夫婦

2021-01-18 22:40

誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒

2021-01-22 21:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」

上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」
桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光

桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光
美國疫情來到轉折點？住院病例創單日最大降幅

美國疫情來到轉折點？住院病例創單日最大降幅
縱橫媒體一甲子 談話節目主持人賴瑞金染疫過世

縱橫媒體一甲子 談話節目主持人賴瑞金染疫過世
兆彩開出10億元頭獎 幸運兒在密西根州 史上第三高

兆彩開出10億元頭獎 幸運兒在密西根州 史上第三高