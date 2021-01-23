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恐逾60萬病歿…拜登喊百日接種1億劑疫苗 共和黨批太慢

編譯郭宣含／綜合22日電
新澤西州帕特森市的一個不需預約的新冠疫苗接種站，門前大排長龍，有的民眾早在凌晨2時30分就到場等候。(美聯社)
新澤西州帕特森市的一個不需預約的新冠疫苗接種站，門前大排長龍，有的民眾早在凌晨2時30分就到場等候。(美聯社)

拜登總統誓言在上任百日內為1億人接種新冠疫苗，即每天注射100萬劑，但遭批目標不夠積極；截至22日的過去這一周，美國已平均每日接種98萬3000劑疫苗，若要為80%美國人接種以達到群體免疫得花近18個月；拜登22日也警告，新冠病毒持續肆虐，美國染疫病歿人數恐超過60萬人，未來數月恐難改變此趨勢。

根據彭博疫苗追蹤(Bloomberg's Vaccine Tracker)，拜登就職當周，美國平均每日接種了95萬3000劑新冠疫苗，最近更有三天均接種超過100萬劑。

彭博報導，若照目前一天接種約100萬劑新冠疫苗的速度，得花近18個月才能為美國八成人口完成接種。

拜登22日在白宮表示：「若一切順利，我們不僅能(在上任百日內)接種1億劑，還能超越此目標。」

拜登的醫學顧問佛奇(Anthony Fauci)21日表示，若能在夏季結束前為全國70%至85%人口接種，美國就能回歸常軌；這表示得為美國人施打4億6000萬至5億6000萬劑疫苗，因為目前新冠疫苗需打兩劑，這也超過拜登百日目標的兩倍。

白宮發言人莎琪(Jen Psaki)解釋，川普政府推出疫苗前38天接種1700萬劑疫苗，平均每天接種不到50萬劑，而拜登團隊希望將日均接種速度翻倍。

不過根據彭博數據，新冠疫苗推出數周後，接種數據已大幅提高；更宏大的接種計畫應是加倍目前的接種速度，而非疫苗分發初期的平均速度，這也是部分共和黨人的要求。

眾院共和黨黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)表示：「美國早已走在百日1億劑的路上了，拜登可承諾百日內接種2億劑，共和黨人會支持這個目標；多虧前總統川普，他已經幫忙達到一半目標了。」

美國加速研發和分配新冠疫苗的經費早已領先全球，雖然美國遭批疫苗剛出來時接種速度不夠快，但美國接種量仍是全球第一，全球人均接種排名第五。

拜登22日警告，美國恐得花數月才能扭轉疫情，並預估未來幾周新冠病歿人數恐大幅增至逾60萬人；「美國多地仍受到影響，新冠病毒持續擴散，我們目前有40萬人染疫病歿，估計會再攀升至超過60萬人。」

拜登21日與新冠顧問會晤後表示，美國2月新冠病歿人數恐超越50萬人；他22日表示：「未來幾個月若要扭轉疫情趨勢，面臨很大挑戰。」

根據華盛頓大學「衛生指標與評估研究所」(IHME)預估，若各州放寬防疫措施，美國3月前新冠病歿人數恐達60萬人；但根據該模型目前預測，全國4月底前新冠病歿人數僅稍高逾56萬人。

位於加州Pomona的一個新冠疫苗接種站，一位民眾坐在車中等候護士注射疫苗。(G...
位於加州Pomona的一個新冠疫苗接種站，一位民眾坐在車中等候護士注射疫苗。(Getty Images)
拜登政府的新冠疫苗接種計畫需要快馬加鞭，設立更多接種站，提供更多數量的疫苗；圖為...
拜登政府的新冠疫苗接種計畫需要快馬加鞭，設立更多接種站，提供更多數量的疫苗；圖為22日在加州Pomona的一個得來速接種站。(Getty Images)

美國 疫苗 拜登

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