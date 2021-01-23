診所「搶時間」用掉解凍疫苗 少數幸運兒提前接種

提供新冠疫苗注射服務的診所，在有預約民眾爽約的情況下，為了不浪費疫苗，會隨機尋找普通民眾遞補接種，華盛頓州男子David MacMillan就成了幸運兒。(美聯社)

當數以百萬計國人苦苦輪候新冠疫苗接種通知之際，有少數幸運兒因診所必須「搶時間」用掉當天已解凍的剩餘疫苗，即便不符優先順位資格，仍提前「接種」。

有些幸運兒則是剛好在正確的時間、身處在正確位置；也有些診所是保留候補名單或以抽籤方式隨機選取；隨著各地疫苗短缺現象不斷傳出，這樣的接種機會變得越來越珍貴。

22歲的傑西·羅賓遜(Jesse Robinson)就是在1萬5000個名字中被選中，得以提前到田納西州 納許維爾一家診所接種疫苗 。羅賓遜說，「有護士說我現在應該去買張彩票。」

31歲的麥克米蘭(David MacMillan)和朋友在華府一家巨人超市買東西，店內藥局一名穿白色護士服的女性走近他們問道：「我有兩劑莫德納(Moderna)疫苗，藥房將在十分鐘內關門，你們想不想要？」麥克米蘭當場答道：「來吧！」

麥克米蘭後來在TikTok貼出影片談到自己的幸運經歷，這家連鎖超市因此不斷接到電話、人群更是頻繁出沒了好幾天，大家都希望能打上一針。

在德州 ，53歲的肖特(Mike Schotte)和他72歲的母親持續到家附近一家藥房，希望分到一劑；最後他們被列入候補名單並接到藥房打來電話說，若他們能在半小時內到達，就可以接種。肖特說，「我們沒有超速，但差不多了。真的很高興得到它。」

疫苗小瓶從深度冷凍中融化，一旦刺破密封並抽出第一劑疫苗，負責注射疫苗的人就必須在疫苗變質前把它們用光，即使是將它分給優先名單以外的人。

公共衛生專家說，將疫苗注射到任何人的手臂裡，都比扔掉它好。范德堡大學醫學中心(Vanderbilt University Medical Center)教授薛福納(William Schaffner)這麼說：「就我而言，誰接種都行。」

據世界衛生組織估計，全球每年都會丟棄數百萬劑流感疫苗 ；其中一半以上是處理不當、無人認領或過期被丟棄。但新冠疫苗推出後，情況大不相同；美聯社聯繫各司法管轄區衛生當局報告稱，只有少數幾起意外或蓄意破壞案例，很少浪費。