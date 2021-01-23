英國變種病毒致死率更高 佛奇：恐損疫苗對抗效果

研究顯示，英國變種新冠病毒導致的死亡率更高，圖為Harbor加州大學附屬醫院的ICU病房，醫護人員正在救治新冠患者。(Getty Images)

英國政府官員表示，研究顯示來自該國東南地區的變種新冠病毒致死率恐怕更高；美國 國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)也表示，市面上的疫苗 對抗變種病毒 的能力恐怕不比對原始病毒的效果。

英國政府首席科學顧問瓦蘭斯(Patrick Vallance)22日表示：「有證據指出感染新型變種病毒的患者風險較高；原本1000名的感染者當中大約10人會不幸死亡，但現在1000名感染者卻有13人至14人死亡。」

雖然瓦蘭斯強調這些數據仍有待更多研究佐證，但他認為變種病毒比原始病毒更容易傳播，傳染力增強約30%至70%。

世界衛生組織(WHO)突發衛生事件計畫技術顧問瑪麗亞‧范科霍芙(Maria Van Kerkhove)表示，有關變種病毒的研究仍在進行，目前「病情的嚴重性並沒有增加的趨勢，但傳染力的提升確實造成確診人數增加」。

然而，英國官員對疫苗對抗變種病毒的有效性仍展現高度信心，不過瓦蘭斯指出有許多科學家們擔心，疫苗對抗來自巴西和南非的變種病毒恐怕效力會減弱，這部分也需要更多研究。

佛奇在21日的白宮簡報會議上表示，儘管疫苗對抗變種病毒效力減弱，仍鼓勵民眾持續接種，無論是輝瑞(Pfizer)藥廠或莫德納(Moderna)的疫苗都宣稱有效性高達約95%，因此即使效力下降仍有「緩衝效應」。

最新統計指出，美國確診人數雖然居高不下，但死亡及住院的人數都有減緩的趨勢；根據約翰霍普金斯大學(JHU)的數據，美國在21日的單日確診人數新增18萬8000人，和前一天的18萬2695人又多出一些，但和上周的最高紀錄23萬5561人相比下滑；同日新增的染疫死亡人數超過3900人，比起前一天的4377人和上周的最高紀錄3929人，都有減緩的趨勢。

根據新冠肺炎追蹤計畫(Covid Tracking Project)，住院率也持續下滑，21日共11萬9927人住院治療，自去年12月27日以來首次低於12萬人；加護病房患者共新增2萬2304人，也同樣持續下滑。.

華爾街日報(WSJ)統計顯示，20日測得連續七日平均確診人數為19萬4252人，但連續14日的平均確診人數卻是21萬9808人，專家指出這顯示確診人數確實逐漸下降。