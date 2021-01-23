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火力支援！FEMA下個月加開百個疫苗接種據點

記者顏伶如／綜合報導
聯邦急難管理局(FEMA)將在全美設立100個新冠疫苗接種站；圖為紐約市曼哈頓的一個疫苗接種點。歐新社
聯邦急難管理局(FEMA)將在全美設立100個新冠疫苗接種站；圖為紐約市曼哈頓的一個疫苗接種點。歐新社

根據拜登政府的計畫，為了擴大聯邦政府的防疫因應，聯邦緊急事故管理署(FEMA)旗下分布於全美各地的100個據點，下個月將做為新冠疫苗接種地點。

華盛頓郵報報導，拜登總統上台首日宣布的防疫計畫措施，具體細節從運作概念(Concept of Operations)草稿當中可以窺知一二。

根據華盛頓郵報取得的資料，疫情爆發以來對於疫情因應僅扮演零星角色的FEMA，接下來將肩負積極角色，火力全開。

根據草稿，FEMA的任務將包括，對既定或新成立的社區疫苗接種中心以及全國各地的行動診所，提供聯邦支援。

出動國土安全部旗下的FEMA，是拜登要求聯邦政府機關積極投入疫苗配送任務的明顯實例之一，而不是把疫苗配送的最後環節交手給州政府或地方政府。

報導指出，草案紀錄寫道：「FEMA將動員數千名醫療與非醫療人員與包商，與國民兵(National Guard)、州政府及地方政府團隊共同合作，以協助、提高及加速新冠疫苗的配送與施打。」

紀錄中也指出，如果州政府或其他地方政府提出要求，美國政府將針對疫苗施打據點提供研究、設備、提供資訊管理以及人員、運作。

在FEMA所屬據點施打的新冠疫苗，來自於各州、屬地及大型城市的原有疫苗供應量，而不是由聯邦政府另外配送。

報導指出，疫苗劑量嚴重不足，仍是現階段最迫切待解的問題，恐怕將持續到今年3月。

對於拜登政府這項計畫，全美各地FEMA官員匿名受訪時說，署內位於全美各地官員都表示歡迎。一名官員指出，聽到消息時高興得流下眼淚，「當我們做好戰鬥準備時，可以發揮的作用是非常棒的」。

疫苗 拜登 聯邦政府

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