歷史人物坐鎮！橢圓辦公室翻新 花逾50萬元整理

新任總統拜登在白宮橢圓形辦公室的房間裝潢，是擺滿美國著名歷史人物肖像。圖為拜登在橢圓辦公室辦公。(美聯社)

橢圓形辦公室是美國 總統職權與威嚴的代名詞。所有新上任總統都會更動具象徵意義的房間裝潢，間接傳達其人格特質和希望扮演的總統角色。新任總統拜登 的選擇，是在橢圓形辦公室裡擺滿美國著名歷史人物肖像。

房間的焦點，是堅毅桌(Resolute Desk)正對面的富蘭克林·羅斯福(Franklin Roosevelt)總統肖像。拜登無疑是在向一位曾帶領美國度過重大危機的總統致敬；尤其是他這一任總統也面臨著巨大挑戰。

有些肖像成對出現，例如前總統傑佛遜(Thomas Jefferson)和前財政部長漢密爾頓(Alexander Hamilton)的畫像比鄰；這兩人經常意見不同，拜登辦公室表示，畫作成對擺放是「彰顯在共和國護欄內表達分歧意見，乃民主本質。」

橢圓形辦公室運營副主任威廉姆斯(Ashley Williams)表示：「這是橢圓形辦公室的第一天。對拜登總統來說，走進一個神似美國的橢圓形辦公室，開展他即將成為的總統樣貌，非常重要。」

辦公室壁爐旁，有民權領袖金恩博士(Martin Luther King Jr.)和二戰後美國最具號召力的政治領袖羅伯特．甘迺迪(Robert F. Kennedy)的頭像，拜登常提到他們對美國民權運動的深厚影響。

川普 任內在辦公室懸掛的淺金色窗簾，已被比爾·柯林頓總統時代使用的另一種深金色窗簾取代，地毯也改用柯林頓時代用的深藍色地毯，那是拜登比較喜歡的色調；此外，川普展示在堅毅桌後方的軍方旗幟也已消失，換上美國國旗和另一面有總統封印的旗幟。

新任總統拜登在白宮橢圓形辦公室的房間裝潢，是擺滿美國著名歷史人物肖像。圖為橢圓辦公室全景。(美聯社)

值得一提的是，川普掛在辦公室的前總統傑克遜(Andrew Jackson)肖像已被取下。傑克遜是第一位直選總統，他提議結束選舉人團制，並倡議排除印第安人；傑克遜肖像於2017年11月出現在橢圓形辦公室時，曾引起憤怒爭議。

橢圓形辦公室有個地方完全沒有任何更動，那就是「堅毅桌」。拜登將在這張多位歷任總統和川普用過的桌子上辦公。一名助理透露，堅毅桌在川普20日上午離開後，就沒有人動過。

新任總統拜登在白宮橢圓形辦公室的房間裝潢，是擺滿美國著名歷史人物肖像。(美聯社)

而為了讓拜登政府所有人員進入一個乾乾淨淨、無任何疾病感染風險的辦公場域，聯邦總務署(GSA)紀錄顯示，當局足足花了逾50萬元整理白宮。

其中包括，川普政府官員清理辦公室費用12萬7249元，近3萬7000元垃圾清潔費、5萬3000元油漆修補費、2萬9000元窗簾清潔費、東西廂及行政辦公大樓地毯清潔費約4萬4000元，地毯替換安裝及地板表面維修費用11萬5363元。另外，白宮還花了1萬2000元為東西廂辦公桌，增加25個玻璃隔板。