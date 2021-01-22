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「無聊不一定不好」 莎琪正常發言人被讚

編譯林梅婕／綜合21日電
新任白宮發言人莎琪連續兩天主持新聞簡報，被稱讚「真誠又不簡單」、「講台上的攻擊終於可以少一些了。」(路透)
新任白宮發言人莎琪連續兩天主持新聞簡報，被稱讚「真誠又不簡單」、「講台上的攻擊終於可以少一些了。」(路透)

新任白宮發言人莎琪(Jen Psaki)21日召開拜登政府就職第二天白宮記者會，其中以疫情內容居多，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)也現身；自拜登20日就職後，莎琪連續兩天主持新聞簡報，她成熟穩重的表現令外界讚譽有佳，更具意義的是，這代表白宮運作逐步走向正常。

對於莎琪的表現，有線電視新聞網(CNN)記者凱蒂‧柯林斯(Kaitlan Collins)形容，「講台上的攻擊終於可以少一些了」；福斯新聞網主播基爾米德(Brian Kilmeade)稱讚莎琪，「真誠又不簡單」；紐約時報則形容記者會「平靜、無聊不一定不好，至少走向正常狀態。」

莎琪曾在國家廣播公司(NBC)節目「早安喬」(Morning Joe)中表示，佛奇的與會是向大眾確保，有許多真正的公衛和醫療專家正在領導我們的團隊，協助我們控制疫情，與川普政府經常與專家意見相左，形成強烈對比。

42歲的莎琪曾擔任前總統歐巴馬執政時期的國務院發言人，在兩場記者會中，她談吐穩重；美聯社記者鮑德(David Bauder)就在20日記者會結束後表示，或許因為剛加入執政團隊，這場記者會甚至有些時候讓人感到無聊。

就職日讓當天記者會上，美聯社記者兼白宮記者協會會長米勒(Zeke Miller)犀利地向莎琪提問，她的主要工作是否只為拜登爭取最佳利益，或是將所有的訊息向社會大眾據實以告；莎琪回答：「拜登的承諾是讓他的執政公開透明，即使有時候事實聽來逆耳，但這也是我的期許。」

先前川普執政團隊最令人詬病的就是對口罩輕忽的態度，但莎琪在記者會開始前就緊緊帶著兩層口罩；她說：「總統要求我們做為全國人民的表率，而最重要的是，他每天睡前和起床最關心的問題就是如何將疫情控制下來。」

莎琪的回答明顯避重就輕，但和川普時代的白宮發言人與記者經常唇槍舌劍的場面相較，歷史學者貝許洛斯(Michael Beschloss)在推特上就說，「這是四年來，第一位『不怪異』(non-weird)的白宮發言人。」

白宮 拜登 疫情

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