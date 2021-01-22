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以「非公民」取代「外來者」 移民改革移除爭議用詞

記者顏伶如／綜合報導

修改一個辭彙，雖然只是拜登總統大規模移民改革的小部分，卻透露著重要的象徵意義；拜登團隊提出的移民改革草案中，未來如果立法通過，將把「外來者」(alien)一詞從美國移民法律中移除，以「非公民」(noncitizen)取代。

拜登政府公布的移民改革草案綱要中指出，移除「外國人」一詞的用意在於，認定美國是一個「由移民組成的國家」(a nation of immigrants)。

長久以來，移民權益團體主張，「非法外來者」(illegal alien)的說詞缺乏人性，前總統川普執政期間更引發高度爭議；某些聯邦高層官員鼓吹「非法外來者」用詞，某些州政府、地方政府則訂定法律禁止使用。

移民維權組織「定義美國人」(Define American)創辦人、本身是無證移民的瓦加斯(Jose Antonio Vargas)說，副總統賀錦麗的雙親都是移民，拜登政府上台第一天就宣布將把「外來者」一詞從移民法律條文裡去除，除了具有象徵意涵之外，也是基本改變。

他說，使用什麼辭彙描述他人，直接影響著當事人將受到如何對待，「我們如何討論移民，深深影響著政策擬訂，它界定了非常重要的核心問題，它反映出我們正在討論的是有血有肉的人，還有他們的家庭。」

美國法典(US code)目前對於「外來者」的定義是「並非美國公民或美國籍的任何人」；過去對於是否修改用詞的討論中，不少政府官員指出，使用「外來者」一詞是因為這個辭彙廣泛使用於各種美國法律條文中。

前司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)2018年在一封發給司法部所有下屬機購的電郵中，指示檢察官對於在美國非法居留的外籍人士，必須根據法國法典以「非法外來者」稱呼。

川普在各種演說中經常使用「外來者」一詞，並警告非法移民如果不加管控，將對美國造成危害；他上周以總統身分最後一次在美墨邊境發表演說時，總共五度提到「外來者」。

瓦加斯說，每當川普面臨政治難題時，就會開始拿「非法移民」以及美墨邊界來炒作話題。

非法移民 美國公民 拜登

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