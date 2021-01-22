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拜登就職 全球媒體聚焦：民主勝利、歡迎美國回來

編譯潘勛／綜合21日電
多國報紙21日頭版都選拜登宣誓、發表就職演說，突顯「民主終於勝出」。圖為墨西哥報紙。(Getty Images)
多國報紙21日頭版都選拜登宣誓、發表就職演說，突顯「民主終於勝出」。圖為墨西哥報紙。(Getty Images)

拜登總統宣誓就職的新聞，21日登上全球主要媒體頭版頭條，「歡迎美國回來」成了主題；不少報紙另特寫他第一天簽署的第一波行政命令，也對川普終於成為前總統如釋重負；各國領袖紛紛表示歡迎拜登領導美國，共同致力解決新冠疫情、氣候變化等急迫問題，也殷盼拜登能讓美國民主回到正途。

有線電視新聞網(CNN)21日報導，許多報紙都選拜登宣誓、發表就職演說，來凸顯「民主終於勝出」，加拿大「國家郵報」(National Post)也屬其中之一；該報另特寫拜登釋出療傷止痛的訊息，另形容這次非比尋常、時而夾雜暴力的美國政權交接，終於在20日和平收場。

有的酸：川普走了，拜登加油！

英國主流報紙「衛報」頭版刊用拜登演說時的照片，慶賀美國政權終於和平轉移；「每日電訊報」則強調拜登釋出的另條訊息，就是分裂美國的「不文明戰爭」宣告結束；小報也用一貫的熱情報導拜登就職，但不特寫拜登演說，而是貶損川普一下，「每日郵報」標題寫道：「川普走了，拜登加油！」

義大利閱讀量最大的「新聞報」(La Stampa)頭版寫道，「歡迎美國回來」；川普在西歐極不受歡迎，許多歐洲領袖對拜登就任，感到如釋重負。

有的憂：美國有好多傷要治療！

西班牙「世界報」(El Mundo)歡迎拜登上台，不忘坦白分析說，「美國有好多傷勢要治療。」

澳洲大多數報紙21日付印時拜登還沒宣誓，只好拿川普離開白宮做文章；阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)「波灣時報」(Gulf Today)報導拜登就職，文章裡指川普是「被擊敗的前總統」。

多國報紙21日頭版都選拜登宣誓、發表就職演說，突顯「民主終於勝出」。圖為印度報紙...
多國報紙21日頭版都選拜登宣誓、發表就職演說，突顯「民主終於勝出」。圖為印度報紙。(Getty Images)

「美聯社」則報導，很多川普治下被找碴、制裁的政府，都盼望能與拜登有新的開始，但某些頌揚川普那種民族主義糅合民粹的他國元首則較為克制，不指望太多。

美國的亞太盟邦表達殷盼拜登治下，能強化盟誼，日本首相菅義偉、中華民國總統蔡英文等人強調，身為民主政體的領袖，與拜登擁有共同價值。

中國盼：中、美有更好的未來！

因竊取科技及人權紀錄不良而與美國鬧僵的中國表示，希望白宮能有所變化；北京外交部發言人華春瑩表示，希望熬過艱苦、異常的日子之後，中、美人民能享有更好的未來。

多國報紙21日頭版都選拜登宣誓、發表就職演說，突顯「民主終於勝出」。圖為中國報紙...
多國報紙21日頭版都選拜登宣誓、發表就職演說，突顯「民主終於勝出」。圖為中國報紙。(Getty Images)

諾貝爾和平獎得主、前哥倫比亞總統桑托斯(Juan Manuel Santos)認為，拜登懂得國際合作很重要，比如對抗氣候變化，不合作就全體毀滅，再簡單不過了。

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