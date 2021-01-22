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「犧牲人民生計，滿足自由派」 麥康諾批拜登走錯路

記者顏伶如／綜合報導
剛在聯邦參院成為少數黨領袖的麥康諾(左)批評拜登上任總統後的多項行政命令，朝錯誤方向，並警告將封殺。圖為拜登(右)20日就職演說時，麥康諾在一旁聆聽。(Getty Images)
剛在聯邦參院成為少數黨領袖的麥康諾(左)批評拜登上任總統後的多項行政命令，朝錯誤方向，並警告將封殺。圖為拜登(右)20日就職演說時，麥康諾在一旁聆聽。(Getty Images)

參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)21日對拜登總統上台第一天的多項政策頒布提出批評，要求民主黨不要只「滿足自由派的象徵主義」，並說共和黨對於感到不滿意的法案將杯葛。

麥康諾在參院發表談話時指出，拜登一上台就宣布重返巴黎氣候協定，取消「基石XL」(Keystone XL)輸油管計畫，還開除了川普任命的全國勞工關係局(National Labor Relations Board)局長，「拜登政府就職的第一天，就朝著錯誤方向踏出好幾步。」

麥康諾也對拜登隔空喊話說，拜登應該記得，對於贏得2020年大選，「並沒有虧欠極左派任何東西。」

他表示，拜登應該把重點放在讓政府團隊為美國民眾提供薪水條件良好的工作，「而不是犧牲人民的生計，只為了滿足自由派的象徵主義。」

拜登在就職典禮演說中，強調要爭取團結。競選期間，拜登則以數十年聯邦參議員經歷向選民強調，有能力與共和黨國會議員透過協商達成共識。

目前民主黨、共和黨各自在參院擁有50席，如果民主黨無法擺脫共和黨的議事杯葛，法案表決時至少必須獲得十名以上共和黨籍參議員支持，才有過關希望。

拜登提出的疫情經濟紓困法案已引起共和黨國會議員反對，若想快速通過，恐有困難。麥康諾21日也對拜登的移民改革計畫提出不同意見。

麥康諾說，新政府打算大規模赦免無證移民，除了將對執法機關帶來龐大壓力，還提供誘因讓更多外籍人士想要趕快非法入境美國。他指出：「這種錯誤的手段，將讓我們的邊境地區出現另一波人道危機。」

拜登近期內將推出「2021年美國移民改革法案」(U.S. Citizenship Act of 2021)，內容包括上數以百萬計的無證移民有機會入籍成為美國公民，並以治本之道處理中美洲國家移民問題。

拜登 共和黨 麥康諾

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