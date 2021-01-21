賀錦麗住這！副總統官邸 曾是海軍天文台

「天文台環路1號」作為副總統官邸，20日迎來第一位女主人賀錦麗，未來四年它將會在歷史上留下新印記。(Getty Images)

白宮 是總統官邸，那麼作為第二號權力人物的副總統住在哪？副總統官邸就位於距白宮兩哩的海軍天文台；這座外觀莊嚴、僻靜的房子建於1893年，並不對外開放，難讓民眾一窺其貌，添增幾許神祕性。

它占地約9000平方公呎，具18世紀英國安妮女王時代風格，內有圖書館、地下室、廚房及數間臥室，是由華盛頓建築師德塞茲Leon E. Dessez)設計，最初是為美國 海軍天文台長設計；1920年代開始，這座房子成為海軍首長及其家人的住所，直到1974年才指定為副總統官邸。

在此之前，副總統住在自己家，要到華府上班時住在旅店，直到1923年時才出現要有副總統官邸的聲音，但那時聯邦政府沒提供，結果由時任密蘇里州參議員亨德森(John B. Henderson)的妻子，提供了一座價值50萬元的新房子作為副總統官邸，當時不少人形容為「敲竹槓」。

來源：世界新聞網

曾著有「天文台環路1號」(Number One Observatory Circle，也就是副總統官邸地址)一書的作者、國安專家丹尼爾(Charles Denyer)說，由於沒有副總統的官邸，特勤局的安保工作受到嚴重妨礙。

1963年3月，眾院 公共工程委員會批准以75萬元建造副總統官邸，但由於經濟不景氣一直沒動工，時任副總統韓福瑞(Hubert Humphrey)仍是住在位於馬里蘭自己家中。

1974年，國會批准翻新「天文台環路1號」作為副總統官邸，本來副總統福特會成為首位入住的主人，但入住前接任為總統，他的副總統洛克菲勒(Nelson Rockefeller)也只住在自己的家；直到1977年孟岱爾(Walter Mondale)才才成為入住的第一位副總統，共有七位副總統入住。

總統歷史學家珀迪(Mike Purdy)說，美國人等了很久才給副總統一個自己的家，這也反映了副總統的重要性不足。

45年來這所由白人男人作為主人的房子，20日迎來第一位女主人賀錦麗，未來四年它將會在歷史上留下新印記。