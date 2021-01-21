史上首位「第二先生」任德龍帶頭 鼓勵女配偶高飛

任德龍的推特簡介寫上了「第二先生」。（網頁截圖）

副總統賀錦麗 宣誓成為第一位亞裔和非裔女性副總統，她現年56歲的丈夫任德龍(Douglas Emhoff)也創下兩項第一名：第一位總統或副總統的男性配偶及第一位猶太裔配偶。

任德龍的存在，彰顯政治及各領域的性別角色正在緩慢轉移中；但對身處轉變核心的任德龍來說，他正肩負與眾不同的責任：協助定義在他之後的男性角色、改變世人對領袖要人配偶的角色定位。

為了扮演好首位「第二先生」的角色，任德龍曾特別到國會圖書館 「做功課」；他19日在推特上寫道，造訪國會圖書館，讓他反思自己可能為未來的副總統配偶留下些東西，「在我扮演這個角色時，我將真正學到事情，也將創造出屬於我自己的角色。我明白我是擔任這個角色的第一位『先生』，我也絕對不想成為最後一位」。

來源：世界新聞網

國會圖書館手稿部門的歷史專家美格‧麥卡利爾(Meg McAleer)則表示，任德龍在史料中看到一世紀前的「第二夫人」交接故事：當時民主黨 政府第二夫人洛伊斯·馬歇爾(Lois Marshall)特意到華府火車站去迎接對首都文化不熟悉的未來共和黨政府第二夫人格蕾絲·柯立芝(Grace Coolidge)。

麥卡利爾說，「這是一名女性對即將扮演同一角色女性最富同情心的舉動。與政府由哪個黨轉到哪個黨無關」。

一百年後的華府氛圍發生巨大變化，前副總統潘斯的妻子凱倫(Karen Pence)直到在就職典禮上，才和任德龍見上面、有了直接聯繫；觀察他們在國會大廈台階上遲來的友好互動，這些政壇配偶均優雅地處理了他們備受關注的時刻。

賀錦麗和任德龍於2014年結婚，當時賀錦麗是加州總檢察長，任德龍是娛樂產業和媒體法律師。任德龍後來辭去歐華律師事務所(DLA Piper)律師工作，全力支持賀錦麗參選並為她助選；他目前是喬治城大學法律中心教師，這學期他會在該校教授「娛樂法律糾紛」課程，今後也仍將持續關注司法議題。

前民主黨總統初選參選人布塔朱吉(Pete Buttigieg)的另一半查斯騰‧布塔朱吉(Chasten Buttigieg)受訪時說，有了任德龍這樣的新角色，美國男性看到他們可以退後一步，「讓女性帶頭」，而且，「女性可以成為在婚姻中擁有力量的那個人。所謂充滿愛與支持的配偶含義，有時正是坐到後座，或鼓勵你的配偶高飛」。