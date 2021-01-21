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賀錦麗背負眾人期待 手按2聖經宣誓

編譯林梅婕郭宣含／綜合報導
副總統賀錦麗(右)20日宣誓就職後，成為首位有色人種副總統，將是拜登總統(左)最得力的左右手。(路透)
副總統賀錦麗(右)20日宣誓就職後，成為首位有色人種副總統，將是拜登總統(左)最得力的左右手。(路透)

副總統賀錦麗(Kamala Harris)20日宣誓就職後將面臨前所未有的挑戰，她將以史上首位亞非裔女性身分，在當前最艱困時期扮演好拜登總統最得力的左右手。

56歲的賀錦麗20日身穿非裔設計師設計的一襲深紫色裙裝，在大法官索尼婭．薩多馬友(Sonia Sotomayor)主持下，拿著首位非裔大法官馬歇爾(Thurgood Marshall)與摯友瑞姬娜．謝爾頓(Regina Shelton)的兩本聖經宣誓就任副總統，打破200多年來由男性掌握美國大權的藩籬，為美國政壇注入更多可能性。

賀錦麗為印度裔與牙買加裔移民後代，其丈夫任德龍(Doug Emhoff)為猶太裔，她的多元背景可望為美國人帶來一番新視野。

賀錦麗隨後也首度以參院主席身分，主持喬治亞州新進和加州接任參議員的宣誓，未來她將握有參院法案決定性投票權；就職典禮結束後，她和任德龍在前副總統潘斯(Mike Pence)夫婦陪伴下離開國會。

賀錦麗之於拜登，將有別於低調的前副總統潘斯之於鋒芒畢露的前總統川普；幕僚表示，新政府將攜手處理危機，例如拜登著手疫苗分配計畫，賀錦麗則領導國會討論該計畫經費。

拜登曾說，賀錦麗未來的任務將聚焦在聯邦政府緊急事務，「只要是最緊急的需求，如果我沒辦法參與，我有絕對信心將任務交給賀錦麗。」

賀錦麗在參院任期未滿一屆，聯邦政府內務經驗相對不足，如今她與拜登的搭配恰如2012年前總統歐巴馬與拜登的角色互換；當時歐巴馬相對為華府新人，試圖爭取勞動階層白人的支持。

賀錦麗可望為拜登帶來截然不同的觀點，但也將面臨諸多挑戰，包括在滿是前歐巴馬政府資深官員的西廂找到一席之位；由於78歲的拜登可能不會尋求連任，2020年挑戰民主黨總統提名失利的賀錦麗未來肯定會受到更多檢視。

許多專家認為，賀錦麗擔任副總統將背負眾望，並為後續政治職涯鋪路；許多維權運動人士視賀錦麗為抗爭行動中的「橋梁」，盼她關注種族不公問題，領導社會為少數族裔爭取權益。

來源：世界新聞網

副總統賀錦麗(左)20日宣誓就職後，成為首位有色人種副總統，將是拜登總統最得力的...
副總統賀錦麗(左)20日宣誓就職後，成為首位有色人種副總統，將是拜登總統最得力的左右手。右為他的丈夫任德龍。(Getty Images)

賀錦麗 拜登 美國

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