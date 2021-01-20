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川普卸任前大規模特赦143人 包括巴農、歌手Lil Wayne

川普20分鐘告別演說 就是不提拜登

編譯郭宣含／綜合19日電
即將在20日卸下總統職務的川普總統19日發表長約告別演說，為過去年四年共同取得的成就感到真正自豪，他也表示為新政府祝禱。(白宮網站)
即將在20日卸下總統職務的川普總統19日發表長約告別演說，為過去年四年共同取得的成就感到真正自豪，他也表示為新政府祝禱。(白宮網站)

川普總統19日在卸任前夕公布前一天預錄近20分鐘的告別演說影片，列數其任內的經濟與外交政績，並表示他發起的「運動才正要開始」，並為新政府送上祝福；多名消息人士透露，川普可能在卸任前再公布大量特赦和減刑名單，但估計不包括自己。

川普在影片中未觸及遭二度彈劾，僅說自己打過多場硬仗，並再批評由他煽動的川粉6日暴動，「政治暴力攻擊我們美國人所珍愛的一切，此事永遠無法容忍。」

川普在告別影片中向支持者表示：「在我準備於20日中午將權力轉移給新政府之際，我希望你們知道，我們發起的運動才正要開始，而且過去前所未見。」

川普在影片中隻字未提總統當選人拜登的名字，但祝福新政府好運，「我們送上最棒的祝福，希望他們好運，這個字很重要。」

來源：The White House頻道

美新冠40萬死 疫苗研發歸功自己

他在影片中再度宣揚自己四年任內諸多經濟與外交政績，包括推動美國優先的外交政策、重寫美國貿易協議、減少移民，任命三名大法官和數百名聯邦法官；他也稱讚任內股市飛漲，並自詡是「數十年來首位未發動新戰爭的總統」。

他也談到增設美國太空軍(United States Space Force)、擴大邊界執法，以及促成以色列與中東多國建立外交關係，致力於和平。

針對新冠疫情，川普對新冠肺炎已在美國造成逾40萬人死亡隻字未提，卻將新冠疫苗快速研發歸功於自己，「其他政府可能要三年、四年、五年或可能長達十年來研發疫苗，我們九個月就辦到了。」

前國安部發言人：他的話牴觸4年所為

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)表示：「川普玷汙我們國家，我認為如果他當兩任總統，我們可能無法維持美國民主。」

雖然川普呼籲美國人超越政黨敵意，不過有論者表示，川普帶來更多負面的政治文化；國土安全部前發言人拉龐(David Lapan)表示，川普未承認從公平選舉中敗選、未因撒謊而懺悔，甚至沒談到拜登；「太少太遲了，他的話沒有意義，因為他的話牴觸他過去四年的所作所為。」

在川普即將卸任之際，三名消息人士表示，川普考慮特赦多名白領階級、強暴犯和知名饒舌歌手等人，不過目前特赦或減刑名單估計不涵蓋川普本人。

一名消息人士指出，多名顧問建議川普不要特赦自己，因為這會讓川普看起來有罪；顧問也建議川普勿特赦國會暴動人士；不過，川普仍認為參與暴動者並未做錯事。

川普 美國優先 疫苗

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