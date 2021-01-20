川普顛覆美國 細數錯亂施政

川普的死忠支持者最後將川普的任期留下歷史污點。圖為川普支持者本月6日攻擊國會。(美聯社)

煽動川粉暴民攻占國會、兩度遭國會彈劾，在川普 總統卸任後，肯定是他在歷史上永遠甩不掉的亂政印記；不論內政或外交，川普上台後顛覆傳統，徹底改變美國 政治生態，以及在國際的地位；他四年治下某些重大施政與行動，也讓美國從此變得不一樣。

新冠疫情與公共衛生

任期最後一年裡，新冠疫情是川普政府最主要的施政重心，卻也是最大的敗筆；川普的政治算計是，繁榮景象比人民健康來得重要，疫情不斷升高期間仍執意舉行大型室內造勢活動，參加群眾大多沒戴口罩。

不管是確診案例或染疫死亡人數，美國都是全球各國最慘重的；唯一值得欣慰的是兩劑新冠疫苗迅速研發成功。

川普任上處理新冠疫情失策，造成40多萬人疫亡，是最大政績敗筆。圖為川普在去年12月推出疫苗的記者會上攬功。(Getty Images)

移民

自從宣布參選總統時把墨西哥移民稱為「強暴犯」與「罪犯」以來，移民始終是川普主打的核心議題，就職後的起手式就是對穆斯林國家頒布旅遊禁令；川普政府總共頒布數百道行政命令，除了打擊非法移民，也限縮合法移民，特別是「零容忍」政策導致數千移民家庭 在美墨邊境遭親子拆散、骨肉分離，引發極大爭議。

川普政府對於某些移民法規的改革，拜登上台後恐怕不容易解套。

經濟

川普最常掛在嘴邊的成就便是股市創新高、失業率維持在歷史新低，但疫情爆發後，從去年6月以來已有將近800萬美國人民陷入貧窮；川普任內與經濟有關的立法勝利只有減稅，但也被抨擊圖利了富人。

川普總統把在美墨邊界建牆視為政績。圖為川普本月12日在美墨邊牆上簽名留念。(Getty Images)

貿易

以「企業家出身的政治家」自居的川普，強調不容許其他國家占美國的便宜；他的國族主義心態深深反映在貿易政策上，全球商品成本因此受到波及，美國勞動市場也從此改觀；川普頻用關稅修理貿易夥伴，到頭來反讓美國消費者負擔了800億元的新稅。

司法體系與司法部

任命聯邦法官將是川普政績中影響最為深遠的，任內不僅任命數百位聯邦法院法官，還把三位保守派大法官送進最高法院；但川普對待向來應該嚴守中立的司法部，手段則引發高度爭議。問題就出在川普把自己看成了全國的司法指揮官；四年來，川普對於司法部及旗下機構如聯邦調查局(FBI)等機構極不信任，對於執法機關的使命則充滿誤解。

川普總統把美中經貿戰視為政績。圖為川普與習近平2019年6月在日本G20峰會上晤面。(美聯社)

教育

川普主張要讓民眾能選擇就讀的學校，但成果非常有限，包括允許特許學校擴增，以及「529大學教育儲蓄計畫」(529 plan)帳戶適用於幼稚園到高中(K-12)教育。

能源與環境

川普上台第一年就以「對美國民眾帶來財務負擔」為由，退出巴黎氣候協定；拜登已經表示，上台第一天，美國就會重新加入。紐約時報指出，對於協定中訂定的減碳目標，美國只做到一半，但並沒有朝向完成目標繼續努力。

國家安全、國防與外交

川普的國防策略大綱就是讓美國從外國戰爭裡抽身，外交策略主要則是基於他的個人信念，也就是美國長久以來總是被其他國家占便宜，包括盟邦在內；川普上台後，美國從敘利亞、德國、索馬利亞、阿富汗及伊拉克撤軍。

他企圖與北韓改善關係，要友邦讓俄羅斯重返七大工業國高峰會議(G7)，維護俄羅斯總統普亭，對於俄羅斯的犯行則視若無睹。

健保

從參選以來，川普可以說是靠著猛批俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)起家，任內推出多項措施設法削弱歐記健保；歐記健保的網站HealthCare.gov在川普任期的前三年登記人數雖然縮水，但2020年美國出現新冠疫情後，登記人數增加。

社會安全網

川普政府過去四年緊縮社會福利，企圖讓數以百萬計的民眾喪失領取社福的資格，但許多到川普卸任都未能落實，其他案件則在法院訴訟當中遭到駁回。農業部2019年提出新規，估計370萬人因此失去糧食券；聯邦住房與城市發展部原本打算撤銷跨性別民眾申請遊民收容所時的保護，但都未實現。

對綠卡申請者訂定「公共負擔」(public charge)排除條款，是川普政府最受爭議的政策之一，2020年12月，聯邦第九巡迴上訴法院裁定，「公共負擔」對於需要醫療支援的移民，恐將造成寒蟬效應。