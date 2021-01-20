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川普管不住嘴 二次彈劾聲浪中黯然下台

編譯陳韻涵／綜合19日電
川普在白宮的最後一夜，20日一早就要搭機飛往佛州，不參加拜登的總統就職典禮。(Getty Images)
川普在白宮的最後一夜，20日一早就要搭機飛往佛州，不參加拜登的總統就職典禮。(Getty Images)

川普總統74年的人生大多數時間，經常口無遮攔、不計後果，當選總統後尤烈；在四年任內歷經醜聞和爭議不斷後，他將在遭二度彈劾的聲浪中黯然下台。

紐約時報(NYT)分析，當川普面臨(且克服)首次競選活動的最大危機時，他是以「更衣室玩笑」捍衛他2005年在「前進好萊塢」(Access Hollywood)節目中汙衊女性的言論。

時至2019年，川普因施壓烏克蘭總統的「電話門」醜聞，而引發彈劾調查，但他堅持這只是兩名男人之間無害的閒聊，堅稱那是「完美通話」，而非重罪。

當川普20日在第二宗彈劾調查陰影下離開白宮時，他必須交出行政電話系統；他曾對此系統深信不疑，且相信他透過此系統傳送的發言，會在真的消失前自行銷毀。

川普2017年就任第一周受訪時，已經觀察到沒有人會監聽且錄音，他說：「它是這個世界上最機密的系統，這些字句『在空中爆炸』。」

去年夏季在拜登接受民主黨提名為總統候選人後，川普則輕蔑表示，「只是空談」。

2016年10月，川普與當年的民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)辯論「前進好萊塢」引發的歧視風波，也以「只是玩笑」閃避責任。

川普當總統後，受惠於國會和保守派媒體的支持者大軍，後者竭盡所能地幫川普詮釋他莫名其妙的發言。

然而，在川普總統任期最後階段，想再耍弄以往的否認、裝傻招數，盼望將支持者衝撞國會解釋為「笑話」，卻發現這招已不再管用，而他此次得為言行負責。

川普有生以來，遭受最廣泛的多項「懲罰」，他的推特(Twitter)帳號遭停權，事業品牌蒙羞，甚至離開白宮後仍得面臨遺臭萬年的第二次彈劾調查。

他最大的貸方「德意志銀行」(Deutsche Bank)試圖與他保持距離，他在新澤西州的高球俱樂部取消大型賽事，曾經可靠的共和黨國會忠臣指責他對控制共和黨；儘管如此，川普仍有大批支持者，且這群川粉的聲量不容小覷。

那些多年來與川普熟稔者，難以撼動川普煽動性的言論、自以為是的態度，以及功能性的自愚，那正是川普崛起的原動力。

他從沒想過言行同等重要，也沒想過語言會招致麻煩甚至被控罪，畢竟他成年後的每一個人生階段，都靈活地運用著「否認藝術」，安然度過每一次危機。

川普 彈劾 白宮

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