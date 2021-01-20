紐時：川普主義沒消失 MAGA深植共和黨人心

即將在20日卸下總統職務的川普總統19日發表長約告別演說，為過去年四年共同取得的成就感到真正自豪，他也表示為新政府祝禱。(美聯社)

紐約時報報導，儘管川普 在任期最後因國會暴動事件，面臨參院第二次的彈劾調查，但他的核心理念卻已繚繞共和黨 圈子；川普四年來鼓吹的這些虛假訊息、白人民族主義、毫無根據的陰謀論，以及「讓美國 再度偉大」(MAGA)早深植在共和黨草根層面，像地心引力般，受到社運分子、地方領袖和民選官員，乃至部分共和黨民選官員的青睞。

紐時報導，在暴民將衝入國會前，奧克拉荷馬州克利夫蘭市共和黨主委就在臉書上貼文，公開問道，「為什麼無法接受暴力？你們以為獨立革命在幹嘛？辦家家酒嗎？」

兩天後，內華達州共和黨主席也在網站上，轉發充斥陰謀論的文章，譴責副總統潘斯叛國，另把暴動事件形容成「精心安排的事件，故意要歸罪給川普支持者。」

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在維吉尼亞州，準備角逐州長的共和黨州參議員蔡斯(Amanda Chase)甚至堅稱川普將會二度宣誓就職，阻止這項「替代方案」的共和黨人，將受到川普支持者的懲罰。

蔡斯表示，有人策動參院多數黨領袖麥康諾出賣共和黨，真正叛亂的是「深層政府」(deep state)的政客，反人民，推翻美國政府。

紐時是在國會暴動後，訪問40多名共和黨州與地方領袖，請他們談6日暴民攻擊國會山莊事件，發現共和黨內講話最大聲的一派，對川普依然如信神般忠誠，這些支持者一點也不怪他造成國會暴動。

部分共和黨領袖希望忽視這群川粉的聲量，但其中卻不乏在州與地方層面具備影響力者，這些地方官員不僅是選民與聯邦共和黨人之間的橋梁，也在黨內扮演提攜後進的作用；如此強大後援將讓川普的影響力在他卸任後，久久揮之不去，且可能重創黨內團結及重塑重點議題的計畫。

川普卸任後，共和黨可能失去大批支持川普的選民，這是數以百萬協助川普囊括歷任共和黨總統最高票的勞工階級選民。

新聞網路媒體Axios與民調機構「易普索」(Ipsos)14日公布的民調顯示，多數共和黨人支持川普最近的行為，並表示川普必須是共和黨2024年的總統候選人。