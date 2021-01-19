朱利安尼大選訴訟連輸50場 這次不幫川普彈劾辯護

川普總統私人律師朱利安尼表示不會為二次彈劾川普案辯護，因他自己本人也曾出席6日國會前支持川普集會。圖為朱利安尼本月6日在國會山莊前川普支持者聚會上講話。(路透)

川普 總統私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)17日晚間接受美國廣播公司(ABC)詢問時表示，並不會參與川普彈劾 案辯護。朱利安尼的口風與前一天截然不同。另一方面，就在17日稍早，曾任布希總統白宮副幕僚長的共和黨 策士羅夫(Karl Rove)說，川普二度遭到國會彈劾，若由朱利安尼擔任辯護團隊主辯，最後結果極可能是彈劾成立。

朱利安尼16日接受美國廣播公司訪問時仍說，正在處理川普彈劾案的辯護事宜，打算為川普辯護的論述重點，則包括指稱選舉舞弊並不等同煽動暴力，而且川普提出的選舉舞弊指控都是真的。

美國廣播公司報導，朱利安尼16日晚間進入白宮與川普見面。

也曾擔任川普競選顧問的羅夫在接受「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)晨間節目訪問時說，朱利安尼領軍的選舉舞弊訴訟，已在各級法院連輸超過50場，倘若再由他負責彈劾辯護，「很可能超過17名共和黨參議員將會投票支持彈劾」。

國會山莊6日遭到暴徒攻占之前，朱利安尼曾在一場挺川集會上演說。朱利安尼受訪時說：「因為我先前在集會上發表演說，我因此變成了證人，無法參與參院審理彈劾案時的辯護。」

大選之後川普競選團隊挑戰選舉結果的訴訟律師團，一直是由朱利安尼領軍。

6日於白宮附近華府橢圓形草坪(Ellipse)舉辦的「拯救美國集會」(Save America Rally)中，朱利安尼在演說中說道，選舉結果應該「比武定輸贏」(trial by combat)。相隔約一小時之後，大批群眾湧入國會山莊。

另外，前司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)任內的發言人伊斯格爾(Sarah Isgur)分析，共和黨嘗試在「後川普時期」東山再起 ，將會採行的辦法就是假裝一切都沒發生過。她說，對於共和黨而言，川普將會變成「那個不該交往的前任男友」。

伊斯格爾接受「大西洋月刊」(The Atlantic)訪問時說，接下來很快會出現的狀況是，整個共和黨突然大規模轉變，氣象一新，就像說著「我換新手機了，這是誰啊？」

她說：「就像那個不該交往的前任男友，一個永遠不要再提的錯誤。」