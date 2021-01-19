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共和黨州檢察長支持大選翻案 選邊站被指濫權

編譯林育正╱綜合18日電

多名共和黨籍州檢察長在總統大選後，支持川普總統企圖推翻選舉結果的立場，恐怕危及長久以來，州檢察長在聯邦法院的特殊地位。

去年12月，德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)領銜展開法律戰，企圖翻盤總統大選結果，其他17位共和黨籍州檢察長也加入他的行列，但最後全案被聯邦最高法院駁回。

最近，共和黨州檢察長協會(RAGA)的附屬非營利組織「法治維護基金」(Rule of Law Defense Fund)，因資助支持者參加挺川示威遊行，而涉及國會大廈暴動，引發爭議後導致RAGA執行長派普(Adam Piper)黯然辭職。

麻州民主黨籍州檢察長希莉(Maura Healey)，抨擊持續支持川普翻盤選舉結果的共和黨籍州檢察長，「多位共和黨州檢察長真的太超過了，根本是濫權。」

也有法律專家認為，共和黨的行徑可能使法官對州檢察長辦公室的法律行動，帶來長期的負面影響。馬凱特大學(Marquette University)政治學教授諾萊特(Paul Nolette)就說：「如果州檢察長跟一般政治人物與利益團體一樣，找到個切入點打法律戰，法院將要重新審視其特殊地位。」

在大多數的州檢察長須透過選舉投票產生，通常為競選州長或聯邦參議員的跳板。不過州檢察長的立場通常與其政黨一致，挑戰聯邦政府政策。

州檢察長也代表州民在消費者事務和反壟斷方面提出法律訴訟；每州的州檢察長辦公室，就在類鴉片藥物濫用危機(opioid crisis)，對相關公司提出告訴。此外大部分州檢察長也是州內最高層級的執法者，職責也包括起訴罪犯與維護正義。

共和黨籍前印第安納州檢察長佐勒(Greg Zoeller)表示，共和黨籍州檢察長支持川普的大選舞弊立場，可能因此失去不需批准就對聯邦案件提出「法庭之友」意見書的權力。

共和黨 川普

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