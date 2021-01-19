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蓋洛普最不受歡迎的總統…川普明卸任 施政滿意度僅34%

記者顏伶如／綜合報導

1月20日即將卸任的川普總統，施政滿意度僅34%，成為蓋洛普民調公司(Gallup)在1940年代推出這份調查以來，表現最差的美國總統；相較之下，前總統歐巴馬卸任之前，施政滿意度為59%。

紐約時報18日報導，任期只剩48小時之際，川普仍堅稱贏得大選，他對沒能擋下彈劾案的眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)，恨得牙癢癢。

蓋洛普18日公布最新民調報告指出，6日國會暴動前開始進行的調查顯示，川普施政滿意度只有34%，比11月3日大選日之前還低了12%。

民調數字直落，影響原因包括國會山莊遭到挺川暴民攻占，導致至少五人喪生，以及川普成為美國史上唯一兩度遭國會彈劾的總統。

「真清晰政治」(Real Clear Politics)網站民調統計也顯示，川普目前施政滿意度為39.8%，從國會暴動事件以來，一路下跌了4%。

蓋洛普統計也顯示，川普執政期間，施政滿意度平均為41.1%，是1940年代以來表現最差的總統，比杜魯門的施政滿意度還少4%。

多年來習慣透過推特對支持者喊話的川普，國會暴動後帳號被永久關閉，讓總統任期最後幾天，顯得格外「安靜」。

川普敗選之後，原本政治前途依舊看好，喬治亞州兩席聯邦參議員複選對共和黨而言也是探囊取物。但川普始終不願認輸，甚至加碼散布選舉陰謀論，煽動支持者遊行到國會山莊，終於釀成大禍。

川普盟友深信，卸任後的川普不管在共和黨或政壇，都將持續擁有影響力。然而，某些黨內人士已經紛紛避開川普，認為川普的負面影響彷彿「有毒」，只希望他能從此消失，不要再公開亮相。

喬治華盛頓大學政治歷史學者達列克(Matt Dallek)分析，從個人聲名及歷史定位的角度來看，川普現正陷入困境，而川普就算想要取得話語權，目前手邊籌碼已經不多。

另外，國家廣播公司新聞網(NBC News)最新民調則顯示，川普雖然因為國會暴動而遭二度彈劾，但施政滿意度幾乎沒有變動，共和黨受訪者當中近九成仍然挺川。

國家廣播公司新聞網在10至13日間對1000名登記選民進行問卷調查，結果顯示川普滿意度為43%，對川普感到滿意的受訪者中，高達87%為共和黨選民。

相較之下，總統大選前、2020年10月底的相同民調裡，川普滿意度為45%支持度，對川普施政感到滿意的共和黨選民當時也有89%。

川普 民調 共和黨

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