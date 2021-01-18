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彈劾川普案 眾議員拉斯金擬訴狀 捍衛憲法民主

記者胡玉立、陳韻涵╱綜合報導
民主黨馬里蘭州國會議員拉斯金，正積極著手草擬提交參院的彈劾川普總統的訴狀。(美聯社)
民主黨馬里蘭州國會議員拉斯金，正積極著手草擬提交參院的彈劾川普總統的訴狀。(美聯社)

負責川普總統第二次彈劾案的領導「檢察官」、民主黨籍聯邦眾議員拉斯金(Jamie Raskin)已著手撰寫訴狀，堅稱川普煽動暴民衝撞國會，為歷任總統犯下的「最危險罪行」，參院審理最快本周在拜登就職成為第46任總統之際展開。

拉斯金25歲的兒子湯米(Tommy)在除夕自殺、5日下葬；第二天6日他抱著傷慟前往國會確認大選結果，卻遇上暴徒攻擊國會。接連遭逢家庭悲劇與國家動亂的拉斯金，現在站在火線前端，致力將煽動國會暴亂的川普總統免職。

前憲法學教授拉斯金撰寫了眾院決議文，呼籲副總統潘斯援引憲法第25條修正案宣布川普不適任下台；拉斯金同時也協助眾院起草彈劾川普案。

承受「白髮人送黑髮人」的人生悲慟，拉斯金6日仍堅持出席國會聯席會議認證大選結果，在暴動未起之前，眾院全體曾對他報以熱烈掌聲。12日當天，即便彈劾罷免川普案令兩黨鬥爭不斷，但拉斯金在充滿挑戰時刻繼續工作，仍獲得共和黨人讚揚。

拉斯金向美聯社表示，許多襲擊國會大廈的暴徒，習慣了一個由白人占多數的美國，那樣的世界令他們感到安心。歐巴馬成為美國第一位非裔總統，讓他們不安；而現在，這些人擁抱著「一個脫離現實世界、全然膨脹的獨立存在事實」。 

拉斯金說：「川普總統就是不想下台，他迷戀於自己贏得大選的謊言，導致這場噩夢般的國會攻擊。對共和國來說，總統是當下明顯的危險。」 

他表示，「種族主義、反猶太主義、陰謀論等等，都是法西斯主義的沃土；是對民主攻擊的必然導火線。因此，我們現在必須非常強硬地捍衛憲法和民主。」

國會大廈在6日遭暴民攻入時，拉斯金曾在國會安全地帶接受電視採訪表示，「這是對政府的攻擊。這種事連在內戰的時候都不曾發生。」受訪當時，拉斯金其實更掛心是他23歲的女兒塔比莎(Tabitha)，因為那天她陪同父親在國會現場旁觀。

當事件落幕，父女終於團聚時，拉斯金向女兒保證，下次她去國會大廈時會比較平靜。塔比莎的答復是：「爸爸，我認為不會再有下次了。」對此，拉斯金笑著表示，「噩夢過後，我必須重建她對於『帶女兒上班日』的信心。」

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