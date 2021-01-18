眾院情報委會主席謝安達：川普卸任後 應禁止接收國家情報

眾院民主黨情報委員會主席謝安達。(美聯社)

眾院 情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)17日接受訪談指出，應在總統當選人拜登 (Joe Biden)宣誓就職後，立即禁止向卸任總統川普 提供每日情報會議的簡報內容。

謝安達在「哥倫比亞廣播公司」(CBS)「面對國家」(Face The Nation)節目中表示：「這位總統不應該再接收任何情報內容，現在和未來都不行，我認為他並不值得信任。」

川普政府前國家情報副主任蘇珊‧高登(Susan Gordon)，先前在華盛頓郵報(WP)上發表個人文章，強調川普在20日卸任後就不應該再接受任何國家情報的內容，該文一出隔日便獲得謝安達支持。

高登在文章中寫道：「這個簡單的動作，也是新任總統的特權；當川普總統卸任成為一介公民後，應盡可能將國安危機的風險降到最低。」

高登也表示，由於川普繼續從政的意圖相當明顯，他「很有可能產生不良意圖，或做出不應該做的事。」

事實上，前總統們都會照慣例收到情報會議的簡報內容，即使去職後仍可接獲國家的機密訊息；謝安達加碼表示，許多美國的盟友國家刻意向川普政府隱瞞訊息，因為「他們認為總統不值得擁有這些情報，而且可能會使他們更不安全」。

然而，拜登政府幕僚長柯連恩(Ron Klain)表示，新政府將聽從「專業情報人員」的建議，再決定日後是否繼續提供情報給川普。