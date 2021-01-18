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AP調查：國會暴亂幕後推手 非草根川粉

記者顏伶如╱綜合報導
美聯社根據調查的資料指出，本月6日在華府大型川普支持者造勢大會，川普競選團隊若干人士扮演重要角色。(美聯社)
美聯社根據調查的資料指出，本月6日在華府大型川普支持者造勢大會，川普競選團隊若干人士扮演重要角色。(美聯社)

國會山莊6日遭到川普支持者攻占並有至少五人喪生，雖然外傳事件是由草根支持者所做，但美聯社調查採訪檢視各種文件紀錄卻發現，川普總統競選團隊盟友其實是這起動亂事件的重要幕後推手。

挺川派非營利組織「女性支持美國優先」(Women for America First)6日在白宮附近的華府橢圓形草坪(Ellipse)舉辦「拯救美國集會」(Save America Rally)。

不過，「女性支持美國優先」起初向國家公園管理局(National Park Service)申請集會許可時，附加文件中列舉數名這場集會的工作人員，這些人員數周前都向川普競選團隊拿過數千元的酬勞。其他被列為抗議活動「現場工作人員」的員工，則跟白宮有密切關係。

報導指出，國會暴動發生後，某些工作人員急忙撇清關係。

「拯救美國集會」共有數千人參加，川普在集會上發表演說，要群眾遊行到國會大廈，要求支持者「展現力量，要表現堅強」。

川普競選團隊對美聯社發表聲明說，並沒有籌辦、運作或資助這場集會，競選團隊人員也沒有參與集會的組織或運作，某些前任團隊員工或獨立包商參與這場集會，「但並不是川普競選團隊命令他們去參加的」。

美聯社報導，6日集會被列為運作經理之一的梅根‧鮑爾斯(Megan Powers)，1月上旬就還是川普競選團隊工作人員，她的領英(LinkedIn)網站自我介紹欄寫道，2021年1月的工作現況為擔任川普競選團隊運作事務部主任。

美聯社報導指出，至少三名在集會許可上列名工作人員的川普競選團隊員工，為了與這場集會畫清界線，將個人社群網站關閉或上鎖，並且刪除與集會有關的推特發文。

報導指出，聯邦選舉委員會紀錄顯示，在集會許可證上列名「貴賓級顧問」(VIP Advisor)的卡洛琳‧雷恩(Caroline Wren)，從2020年3月到11月中旬之間，每個月獲得川普支付薪水2萬元薪水，她的職稱為「川普勝利」(Trump Victory)政治行動委員會全國財務顧問。

前白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)的姪女梅根‧穆瓦尼(Maggie Mulvaney)在集會許可上列為「貴賓級指揮」(VIP Lead)，她每兩周獲得川普競選團隊付薪水5000元，最後一次支薪是11月13日。

川普 美國優先 白宮

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