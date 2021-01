要拜登兌現承諾…近萬宏都拉斯移民大軍 向美國挺進

在拜登就職新總統前,至少9000名宏都拉斯移民已進入鄰國瓜地馬拉,這是今年的第一個移民車隊。他們一路向北,希望最終能進入美國。圖為成群結隊的宏國移民17日進入瓜國境內在El Florido市公路上行軍。(路透)

中美洲移民 車隊再現。對成千上萬宏都拉斯移民啟程前往美墨邊境,最終進入美境一事,拜登 交接團隊一名資深官員接受國家廣播公司(NBC)訪問時說,邊界狀況不可能一夕轉變。這名官員對宏都拉斯移民喊話說:「不要過來,你們不可能馬上進得來的」。(Don't come, you won't get in immediately)

距離拜登就職只剩最後幾天,拜登政權交接團隊資深官員對打算前往美國 南境的外籍移民說:「不要現在過來。」

美聯社報導,為阻止移民大篷車(caravan) ,瓜地馬拉軍警在17日早晨7時30分左右動用催淚瓦斯及警棍,對付設法通過邊界路障的大約100名宏都拉斯移民,雙方爆發衝突。

拜登曾經承諾,將終止川普政府限縮移民政策,某些中美洲國家人民因此解讀為要在拜登即將上台之際迅速動身前往美國。美國與墨西哥邊境恐將面臨大批移民湧入的考驗,移民系統在尚未建全的情況下,無力負荷。

拜登交接團隊官員受訪時說,外傳拜登上台第一天就將允許申請庇護者入境美國,這這是錯誤消息。

官員說:「邊界的狀況並不可能一夕轉變。」至於庇護申請者何時能夠入境美國,以及等候法庭審理之前是否將遭到扣押,官員則未說明。

宏都拉斯連續遭逢兩次颶風侵襲之後,災情慘重地區開始鬧饑荒,另外加上旱災以及經濟困難,近日估計已有超過9000人動身逃離家園。

美聯社報導,15日晚間,由大約2000名宏都拉斯民眾組成的車隊,在沒有出示證件或新冠病毒檢測陰性證明之下,已進入瓜地馬拉,未來幾周車隊將繼續朝美國邁進。

移民權益團體「無國界人民」(Pueblo Sin Fronteras)發表聲明表示,即將上台的美國政府必須對移民與尋求庇護者兌現承諾,這是非常重要的,「墨西哥政府及中美洲政府將有機會訂定政策及尊重車隊移民人權的移民管理機制」。

聲明中說:「我們主張拜登政府必須言而有信。」

15日早晨從宏都拉斯汕埠(San Pedro Sula)出發,當天晚間終於進入瓜地馬拉的25歲宏都拉斯男子薩狄瓦(Oscar Zaldivar)對美聯社說,除了離開之外,已經別無選擇,「如果不走,就是死路一條」。

