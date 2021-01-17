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FBI抓國會暴民 14萬張照片或視頻成線索

編譯陳韻涵╱綜合16日電

聯邦調查局(FBI)目前已蒐集超過14萬張數位照片或影片，辨識出至少275名本月6日暴闖國會的暴徒，其中不少暴民被迅速逮捕，是因為同事或親屬看到暴民在社群媒體上的影片或照片，進而舉報FBI抓人。

FBI日前在馬里蘭州西部一間餐廳，逮捕一名來自德州的國會暴民，提供FBI線報者便是看到此人在社群媒體上傳國會騷亂照片的同事。

FBI目前已經借助社群媒體上的內容逮捕超過98人，而這些呈堂證據大多由暴民自行拍攝並上傳。

調查員、學者，以及科學家專門為案件而組成的民間組織「Citizen Sleuths」也爬梳推特、YouTube等社群媒體，甚至右翼社運分子愛用的另類科技社交網路Parler平台追蹤暴民的足跡。

FBI目前已取得超過14萬個數位素材，FBI華盛頓分局助理局長丹托諾(Steven D'antuono)說：「我們正在搜尋每個人，尋找調查和情報線索，相關檔案逐漸增加。」

FBI已開放民眾提供與6日國會暴動有關的線索和數位媒體，這場暴亂造成五人死亡、延宕國會議員認證拜登為總統當選人的投票議程，國會建築遭破壞；這場暴動也讓眾院二度對川普總統提出彈劾，讓川普成為美國史上首位兩度遭彈劾的總統。

FBI拒絕提供搜查細節，但一名協助FBI的警察表示，FBI利用臉部辨識軟體追緝暴民，暴民手機留下的地點數據也有助檢警抓人。

然而，最關鍵的破案證據大多由暴徒自行拍攝並張貼上網，許多暴民的親友或同事看到社群媒體，認出熟識的面孔而報警或聯繫FBI。網傳誤認某人是暴徒，甚至正確地識別曾赴國會遊行但未參與犯罪行為者，可能構成誹謗而導致罰款、訴訟和高昂的和解費用。

不過，密蘇里哥倫比亞大學(University of Missouri-Columbia)第一修正案法律專家與榮譽教授珊迪‧戴維森(Sandy Davidson)解釋說：「任何覺得『我認識這個人』的社群媒體用戶都必須打電話通報當局，這是在法律和實質上都安全的作法，善盡公民義務，不會有風險或受到法律究責，也不會誹謗別人的名聲。」

社群媒體 FBI 彈劾

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