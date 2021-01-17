暴動前3天 國會警察情資報告早預警

國會山莊前後與華府中心各主要街道，16日都已設下重重路障。(Getty Images)

華盛頓郵報報導，數千名暴動者6日聚集在國會三天前，國會警察 內部情資報告就曾警告恐出現暴力行動，而且點明國會恐成川普 總統支持者的攻擊目標，不過並非所有警力都知道這份報告。

國會警察情報單位3日在一份12頁報告中描述，數千名武裝的川普支持者可能湧進華府，他們將怒火指向國會議員。

「現任總統的支持者認為2021年1月6日是扭轉總統大選結果的最後機會。」華郵取得的部分備忘錄指出，「絕望和失落感可能提升暴力動機；有別於之前選後的示威活動，川普支持者的目標未必跟之前一樣是針對反川粉者，他們6日的目標反而可能是國會本身。」

這份報告似乎並未廣泛流傳於聯邦調查局(FBI)等其他執法機構；安全專家表示，這份報告本可警告官員6日示威構成高風險。

兩名消息人士透露，國會警察情報總監唐諾休(Jack Donohue)將該報告傳達給所有國會警察指揮人員；另一名執法官員表示，該報告敦促國會警察局長桑德(Steven Sund)緊急動員國民兵 ，並帶領警局將國會周邊路障設得更廣泛。

桑德表示，他要求國會安全高層宣布緊急狀態並動用國民兵，但遭拒絕。

國會警局發言人伊娃．馬列基(Eva Malecki)拒絕評論該報告內容，也拒絕說明6日當天的維安計畫。

桑德15日表示，該報告內容敏感，有可能暴露消息來源和方法，因此不宜公開評論，不過他表示他熟悉該局情資報告，可做為維安規畫指南；話說如此，他指出：「我們看過情報，知道會有大批群眾而且可能有部分暴力爭執，但我沒看到資料指出會有大批暴徒包圍國會。」

3日的情資報告不僅指出群眾在網路擬定對抗計畫，還指出籌畫者呼籲川普支持者持槍和特種作戰裝備；最後該報告總結，由於預期群眾眾多、任務迫切、有人呼籲攜帶致命武器、示威活動靠近國會，因此6日恐形成危險大風暴。

不過兩名消息人士表示，並非所有警力都知道這份報告；一名FBI官員表示，該報告似乎未透過正常的情報共享管道分享。

司法部國家安全部門前主管瑪莉．麥蔻德(Mary McCord)表示，6日國會維安根本形同慘劇，但更令人困擾的是國會警察處理自家情報的方式。

麥蔻德指出，這可能表示收到報告者遭施壓需以另一種方式處理，也可能是內部存有偏見，以為常支持警察和共和黨議員的白人保守派示威者不會動粗。

一名執法人員匿名表示，內部預期6日情況類似國會警察去年年底面臨的川普支持者集會，該報告並未指出會有數千人衝進國會大門。