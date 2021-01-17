華府封城 50州警戒 防挺川示威變暴亂

國會山莊前後與華府中心各主要街道，16日都已設下重重路障。國民兵重裝上陣，駐守首都。(Getty Images) US-PROTESTS-EXPECTED-IN-WASHINGTON-DC-AHEAD-OF-BIDEN-INAUGURATIO WASHINGTON, DC - JANUARY 16: National Guard soldiers pull gear out of the cab of their Family of Medium Tactical Vehicles (FMTV) at the U.S. Capitol on January 16, 2021 in Washington, DC. After last week's riots at the U.S. Capitol Building, the FBI has warned of additional threats in the nation's capital and in all 50 states. According to reports, as many as 25,000 National Guard soldiers will be guarding the city as preparations are made for the inauguration of Joe Biden as the 46th U.S. President. Samuel Corum/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

這個周末，華府全城封鎖，全美50州首府執法人員均加緊防備、豎立路障，部署數以千計國民兵 ，以防止挺川示威活動演變成類似6日讓全國動盪不安的國會暴亂事件。

聯邦調查局(FBI)警告，16日起至20日總統當選人拜登就職典禮當天，全美50座州議會大廈外都可能發生武裝抗議活動；專家說，威斯康辛、密西根、亞利桑納和賓州等大選關鍵州首府，最有可能遭受暴力威脅；這些州和華盛頓特區都已動員國民兵加強安全；德州 將在總統就職日當天關閉議會大廈；即使被認為不太可能出現狀況的州也採取了預防措施。

國會眾議員拜爾(Don Beyer，維吉尼亞州)表示，危險千真萬確，這座城市(華府)正處在動蕩邊緣，他在推特呼籲，「這一周所有可以避開國會大廈和國家廣場(National Mall)的人，都應該這麼做。」

德州公共安全部門主任麥卡勞(Steve McCraw)15日晚間聲明指出，情報顯示「暴力極端分子」可能試圖利用奧斯汀已計畫好的武裝示威活動，「從事犯罪行為」。

四個國會委員會的民主黨領袖16日共同簽署聲明表示，他們已對6日國會暴動事件進行審查，並去函聯邦調查局和其他情報安全機構，以了解是否曾獲威脅相關訊息、共享是否信息及外國勢力是否扮演任何角色。

眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)、國土安全委員會主席湯普森(Bennie Thompson)、監督與改革委員會主席卡洛琳‧馬隆尼(Carolyn Maloney)和司法委員會主席納德勒(Jerrold Nadler)聲明指出，「與事件攸關的故事不斷浮現，我們看到國會警察 和其他警察的過人膽識，看到暴力罪犯驚人的變節，以及顯而易見的高層失敗，尤其是在情報和安全準備方面。」

與此同時，執法人員正集中精力因應反政府運動布加洛(Boogaloo)計畫號召支持者在17日於全美50州舉行的集會。

密西根州位在首府蘭辛的議會大廈周圍豎起圍籬並動員國民兵加強維安，基於對可信威脅的擔憂，立法機關已取消下周會議。密西根州警察局長加斯珀(Joe Gasper)表示，「我們已為最壞情況做好準備，但我們仍希望選擇在議會大廈前示威抗議的人，能夠和平行動。」

由聯邦調查局、國土安全部和國家反恐中心聯合發布的「聯合情報公報」指稱，1月6日的國會暴動，可能成功激起國內極端分子進一步的暴力行為，這些人有反政府、種族和黨派等不滿動機；有關大選舞弊的「虛假論述」將繼續成為極端主義團體的催化劑。

伊利諾州州長普立茲克(J.B. Pritzker)15日表示，雖然他的州未收到任何具體威脅，但他已加強議會大廈周圍安全，包括增派約250名國民兵。