無照攜槍彈 擅闖管制區 維州男華府被捕 家人稱他是保全員

在重重重兵警戒下,警方16日宣布逮捕一名維州男子,涉嫌攜槍及多枚子彈試圖闖關警哨站。國會山莊內外,氣氛緊張,附近全部實行交通管制。(美聯社)

國會6日遭暴民攻擊後,讓總統、副總統就職前的華府 風聲鶴唳,在各地加強警戒之際,卻傳出一名男子攜帶槍械及超過500發子彈,意圖持用假證件闖華府檢查哨的事件;這名男子15日晚攜帶至少一把槍枝、彈藥以及虛假的身分證件,15日晚間企圖通過華府國會大廈附近的總統就職典禮檢查哨遭到逮捕;不過他的家人表示,他是私人公司雇用的維安人員。

維吉尼亞州男子畢勒,辯稱攜槍進管制區是誤會。(取自臉書)

警方初步調查顯示,企圖闖關的男子是維吉尼亞州 居民畢勒(Wesley Allen Beeler),他擅闖的區域為6日國會暴動後,全面封鎖管制的範圍。他因無照持有手槍、持有未註冊槍械和彈藥遭國會警察 逮捕。16日的聽證會上,法官三度詢問聯邦檢方是否持續將他在受審前拘留,但他仍透過個人擔保讓他保釋。

畢勒聲淚俱下表示:「這純粹是無心之過。」他說自己為受雇的維安人員,過去幾周都在華府工作為就職典禮準備。他宣稱擁有持槍執照,只不過離家時忘了槍在車上。

雖然在途中發現槍枝,但由於不願耽誤工作,因此未返家將槍放回。拘捕報告上寫道他攜帶超過500發子彈,但他矢口否認。他說:「我是個鄉村孩子,在華府迷路就在檢查哨被攔下,也把收到的就職典禮識別證給他們看。」

儘管違反華府無證持有手槍的法律,但有知情人士匿名透露,畢勒與極端分子無牽連,並全力配合執法人員。

畢勒透露從雇主「MVP維安公司」(MVP Protective Services)獲得證件,但國會警察於報告中表示,他的證件「非政府核發」且「未授權進入該區域」。

當被要求下車後,警方找到裝滿子彈的一把九釐米手槍,並且上膛隨時能夠擊發;而且在卡車上更貼有「攻擊人生」(Assault Life)、「有人奪槍就先請吃子彈」(If they come for your guns give'em your bullets first)等侵略性標語。

不過他解釋:「我只是工作前忘了把槍拿下車,我不清楚華府法律;我付出了代價,但我絕對不是罪犯。」

畢勒的父母向華盛頓郵報表示,他為私人維安公司工作,過去一周都前往華府市中心報到。他的妻子諾爾‧畢勒(Noelle Beeler)則說,她能理解處於這神經緊繃的時刻,在華府帶槍將引起恐慌與疑慮,「的確會讓人起疑」。

現在畢勒除了與律師見面或出庭,不准進入華府。