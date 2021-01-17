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無照攜槍彈 擅闖管制區 維州男華府被捕 家人稱他是保全員

編譯林育正／綜合16日電
在重重重兵警戒下，警方16日宣布逮捕一名維州男子，涉嫌攜槍及多枚子彈試圖闖關警哨站。國會山莊內外，氣氛緊張，附近全部實行交通管制。(美聯社)
在重重重兵警戒下，警方16日宣布逮捕一名維州男子，涉嫌攜槍及多枚子彈試圖闖關警哨站。國會山莊內外，氣氛緊張，附近全部實行交通管制。(美聯社)

國會6日遭暴民攻擊後，讓總統、副總統就職前的華府風聲鶴唳，在各地加強警戒之際，卻傳出一名男子攜帶槍械及超過500發子彈，意圖持用假證件闖華府檢查哨的事件；這名男子15日晚攜帶至少一把槍枝、彈藥以及虛假的身分證件，15日晚間企圖通過華府國會大廈附近的總統就職典禮檢查哨遭到逮捕；不過他的家人表示，他是私人公司雇用的維安人員。

維吉尼亞州男子畢勒，辯稱攜槍進管制區是誤會。(取自臉書)
維吉尼亞州男子畢勒，辯稱攜槍進管制區是誤會。(取自臉書)

警方初步調查顯示，企圖闖關的男子是維吉尼亞州居民畢勒(Wesley Allen Beeler)，他擅闖的區域為6日國會暴動後，全面封鎖管制的範圍。他因無照持有手槍、持有未註冊槍械和彈藥遭國會警察逮捕。16日的聽證會上，法官三度詢問聯邦檢方是否持續將他在受審前拘留，但他仍透過個人擔保讓他保釋。

畢勒聲淚俱下表示：「這純粹是無心之過。」他說自己為受雇的維安人員，過去幾周都在華府工作為就職典禮準備。他宣稱擁有持槍執照，只不過離家時忘了槍在車上。

雖然在途中發現槍枝，但由於不願耽誤工作，因此未返家將槍放回。拘捕報告上寫道他攜帶超過500發子彈，但他矢口否認。他說：「我是個鄉村孩子，在華府迷路就在檢查哨被攔下，也把收到的就職典禮識別證給他們看。」

儘管違反華府無證持有手槍的法律，但有知情人士匿名透露，畢勒與極端分子無牽連，並全力配合執法人員。

畢勒透露從雇主「MVP維安公司」(MVP Protective Services)獲得證件，但國會警察於報告中表示，他的證件「非政府核發」且「未授權進入該區域」。

當被要求下車後，警方找到裝滿子彈的一把九釐米手槍，並且上膛隨時能夠擊發；而且在卡車上更貼有「攻擊人生」(Assault Life)、「有人奪槍就先請吃子彈」(If they come for your guns give'em your bullets first)等侵略性標語。

不過他解釋：「我只是工作前忘了把槍拿下車，我不清楚華府法律；我付出了代價，但我絕對不是罪犯。」

畢勒的父母向華盛頓郵報表示，他為私人維安公司工作，過去一周都前往華府市中心報到。他的妻子諾爾‧畢勒(Noelle Beeler)則說，她能理解處於這神經緊繃的時刻，在華府帶槍將引起恐慌與疑慮，「的確會讓人起疑」。

現在畢勒除了與律師見面或出庭，不准進入華府。

華府 警察 維吉尼亞州

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