被誤指是砸死國會警察兇嫌 他慘淪「全民公敵」

警方呼籲民眾舉報參與國會山騷亂的暴徒，但好心的網友也會張冠李戴認錯人。(Getty Images)

國會大廈6日遭到挺川群眾攻占後，包括聯邦調查局(FBI)，華府 警察局(DC Police Department)等執法機構，紛紛呼籲民眾透過媒體報導或社群網站 影音分享指認暴徒身分；就在「鍵盤偵探」協助警方逮捕滋事者的同時，某些網友由於指認誤差，釀成張冠李戴的烏龍，導致無辜民眾淪為「全民公敵」。

國會暴亂發生後，有網友透過公開來源情資(Open-source intelligence，OSINT)，從社群網站照片中指認出暴徒，提供給聯邦調查局，讓探員尋線逮捕暴徒；但水能載舟，亦能覆舟，公開來源情資迅迅、強大的功能，同樣可能發生錯誤，已退休的芝加哥 消防隊員昆塔維爾(David Quintavalle)便是實例。

有網友聲稱，朝著殉職的國會大廈駐警丟擲滅火器的兇嫌就是昆塔維爾。

消防資訊網站「消防站」(Firehouse)報導，昆塔維爾因身分遭到誤認，「彷彿陷入地獄」；國會發生暴動時，昆塔維爾根本不在華府，而在芝加哥一間超級市場裡買東西，幫妻子慶生。

他接受Patch.com訪問時說，身分遭到誤認讓他面臨極大困擾，「我的人生都被毀了。」

曾是白人至上國族主義團體領導人的希姆巴克(Matthew Heimbach)也對馬里蘭州地方電視台FOX45指出，6日當天根本沒有參加國會暴動，卻被網友誤認為是一名站在「匿名者Q巫師」(QAnon Shaman)錢斯利(Jacob Anthony Chansley)右後方、戴著眼鏡與口罩的男子，讓他困擾不已。

29歲的希姆巴克說，他6日人在距華府600哩外的田納西州查塔努加(Chattanooga)；他說：「我陪繼母在公園裡。」

對於遭到誤認，希姆巴克說，已經詢問律師的意見，但不確定是否能對特定人士提告；他說，希望搞錯對象的網友能道歉。