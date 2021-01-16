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巴農、佛林、史東 川普3大心腹 涉煽動國會暴亂

記者顏伶如／綜合報導
ABC報導，川普總統三大心腹，包括巴農、佛林、史東涉嫌煽動群眾加入國會暴亂。(路透)
ABC報導，川普總統三大心腹，包括巴農、佛林、史東涉嫌煽動群眾加入國會暴亂。(路透)

美國廣播公司(ABC)15日報導，川普總統三大心腹：前白宮首席顧問巴農(Steve Bannon)、前國安顧問佛林(Michael Flynn)、老友兼選舉顧問史東(Roger Stone)均涉入國會遭襲事件；他們在暴徒攻占國會大樓前，被指煽動群眾加入行動。

巴農、佛林及史東都是在2016年大選時為川普立下汗馬功勞的選戰大將，長期以來都是川普最親近的核心幕僚，但這三名顧問後來也紛紛捲入各種弊案而離開行政團隊，史東、佛林甚至被定罪入獄，但都被川普特赦。

報導指出，「停止竊取」(Stop the Steal)挺川集會6日在華府登場前，巴農、佛林與史東各自鼓吹群眾加入行動；之後發生國會大廈暴動至少五人死亡，也讓川普成為美國至今首位二度遭到國會彈劾的總統。

美國廣播公司指出，6日集會當天，巴農、佛林與史東都沒有上台，但史東於5日在華府的一場集會上對川普支持者發表演說，稱川普的政敵「企圖劫走2020年大選結果」，「我們要說，絕對不行！」

報導指出，佛林則為響應6日在華府同時舉行挺川集會的基督教團體「耶利哥遊行」(Jericho March)宣傳。

「耶利哥遊行」網站顯示，活動前幾周，佛林便對川普支持者說道，一定要當「無畏無懼的美國人」；他並在另一場華府挺川集會上說，「一定要有所犧牲。」

6日的挺川集會是由「為川普遊行」(March for Trump)組織舉辦，巴農則是這個機構的知名金主，贊助經費讓組織成員在2020年12月於全美各地展開巴士巡迴之旅。

2020年大選結束後不久，巴農由於在「戰情室」(War Room)網路直播嗆聲聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)、白宮防疫小組成員佛奇(Anthony Fauci)都應該被砍頭，結果遭到推特關閉帳號。

巴農發言人對美國廣播公司發表聲明指出，巴農從未鼓吹暴力，巴農的論述用詞純屬譬喻。

接近佛林的消息人士則對美國廣播公司指出，佛林並不認為演說發言內容煽動暴力，國會動亂事件令佛林出乎意料。消息人士指出，川普邀請佛林及佛林家屬參加6日的挺川集會，但佛林譴責後來爆發的事件。

史東發表聲明指出：「仔細查看我在1月5日的演說內容，就會知道我絕對沒有倡導暴力或任何非法行為。」

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