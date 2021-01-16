進駐華府的國民兵 會有暴民混入嗎?

負責總統就職典禮維安的國民兵，在國會山莊執勤。(美聯社)

成千上萬國民兵 動身赴華盛頓，準備維護下周就職典禮的安全，但聯邦調查員也著手調查，究竟有多少軍警參與上周的國會攻擊。

各地檢警追緝國會暴動嫌疑人的行動進入第二周，部分攻擊者當時攜帶特殊攻擊裝備闖進國會，美國國會繼1812年戰爭(War of 1812，又稱第二次獨立戰爭)以來，再次遭受攻擊。

聯邦警方目前已羈押100多人，其中不乏具備軍警背景者，包括維吉尼亞州小鎮的兩名休假警察，以及德州一名退役空軍中校。

網路上的影片和照片顯示，不少國會暴徒利用手勢交流，這是軍方常見的溝通方式；調查員正著手追查，究竟有多少攻擊者具備執法部門或軍事背景。

國防部 關切軍人可能參與或是協助國會暴動，導致參謀長聯席會議(Joint Chiefs of Staff)本周對所有軍人發布不尋常的訊息，提醒他們總統當選人拜登很快就會成為領袖，軍人必須捍衛憲法賦予他們的責任與義務。

國防部長辦公室負責情報和執法的雷德(Garry Reid)說：「我們在國防部竭盡所能殲滅極端主義。」

然而，國防部14日不諱言，極左派與白人至上 主義者過去一年來積極招募美軍；國會暴動後，國防部也將再次啟動軍職人員涉及廣泛極端主義的調查。

國防部官員拒絕評論極左派勢力過去一年來在軍中漸長，僅表示整個社會都有這種趨勢，且軍方已注意到這股風氣；北卡羅來納州一名女性軍官日前就號召100人參加抗議，行跡敗露後辭職。

雷德說：「國防部政策嚴格禁止現役軍人捲入白人至上主義、極端主義或犯罪幫派。」

來自13州的2萬多名國民兵已進駐華赴和國會，以維護拜登就職典禮的安全性；國防部總檢察長也積極展開調查，希望避免極端主義和幫派分子混入誓言保家衛國的國民兵中。

總檢察長表示，「白人至上及極端主義意識形態在軍中並非新鮮事，但攻擊國會顯然是必須立刻處理的驚人趨勢。」