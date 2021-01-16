策動暴亂? 傳暴動前一天 有議員帶人進國會「勘查地形」

眾院議長波洛西15日表示，若有國會議員暗助國會山莊暴動，就應被起訴。(路透)

疑有國會議員暗助挺川普暴民6日襲擊國會，在加上國會設下規定，要求議員戴口罩、通過金屬探測器，才能進入議事廳，不從者將被重罰，兩黨國會議員的關係降到冰點，也喪失共事的信任；眾院 議長波洛西表示，任何暗助挺川暴民進攻國會的議員，必面臨刑事起訴。

「國會山莊報」(The Hill)15日報導，目前暴民闖入造成的破壞已悉數修復，但議員感情上的創痕依然存在，有些議員覺得身邊同僚可能會危及自身安全，因此令人懷疑新議期展開，他們能合作解決任何國政問題。

目前國會山莊有數千重武裝國民兵進駐，四處巡邏，看似警察國度；民主黨 眾院外交委員會主席米克斯(Gregory Meeks)想到同委員會或者同議場有人曾幫忙策動國會暴亂，自己實在難以放心，真不知怎有人幹得出那種事。

緊張態勢本周復燃，很多共和黨國會議員拒絕遵守新的眾院安全規定，逼得波洛西不得不祭出新規矩，凡是不遵守者將罰金數千美元。

不少國會議員想到其他同僚可能帶槍進議場，就覺得不安；新科共和黨眾議員 蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)便堅持帶槍到國會；眾院規定，議員可以把槍枝保存在自己辦公室，但不准帶進議場。

另外，想到某些共和黨員曾幫忙川普煽動暴民闖入國會，阻擋國會認證總統當選人拜登的選舉人團得票，就令人憂心。但目前還沒有證據顯示任何國會議員故意協助暴民。

民主黨眾議員密姬‧舍莉(Mikie Sherrill)以前是海軍直升機飛行員，她表示自己瞧見其他眾議員5日帶團到國會「勘查地形」。

波洛西在記者會上強調，若真有國會議員共謀策動6日叛亂，教唆並協助罪行，那麼國會以外必須採取行動，比如刑事偵辦。

國會山莊警察局發言人伊娃‧馬列奇(Eva Malecki)便表示，該局正在調查是否有國會議員在暴動前一天，帶人到國會山莊。

30多名民主黨眾議員已要求國會山莊代理警長以及參、眾兩院警衛官提供資訊，了解5日誰到國會。

波洛西已宣布對5日國會遭圍攻進行安全檢核，包括國會山莊的安全基礎設施、流程及「號令管控」。