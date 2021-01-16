22歲非裔女詩人 將在拜登就職典禮朗誦詩

22歲非洲裔女詩人高爾曼將在拜登就職典禮上，朗讀自己為拜登就職新創的詩作，內容傾向「團結與希望」。(美聯社)

年僅22的非洲裔女詩人高爾曼(Amanda Gorman)經拜登 夫人吉兒推薦，將在20日拜登就職典禮上，朗讀自己為拜登就職新創的詩作，內容傾向「團結與希望」，盡量不去觸碰離任總統川普 。

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「這類文學創作，我是不經意碰上的。寫些讓人感動的東西，即使只感動一晚。」高爾曼說，「我發現，這種作品能讓我的感情獲得豐碩的回報。」

民主黨籍總統在就職儀式邀請詩人朗誦自己作品，是甘迺迪總統建立的傳統，拜登也將延續；高爾曼將與詩人佛洛斯特(Robert Frost)和安吉魯(Maya Angelou)一樣，留下歷史紀錄。

高爾曼也是歷來最年輕就受邀為總統就職典禮朗讀作品的詩人，而年輕出名，對她早已不是新鮮事：2014年，她就受封為洛杉磯青年桂冠詩人，2017年「晉升」為美國第一位青年桂冠詩人。

她也曾在MTV裡演出，為Nike創作歌頌非裔 運動員的詩歌，維京童書部門和她簽了兩本書的合同，其中第一本名為《變之頌》(Change Sings)今年內就會出版。

高爾曼說，拜登就職籌備會的人上個月找她，因為拜登夫人吉兒推薦她；她熟識的名人不少，喜萊莉‧柯林頓和蜜雪兒‧歐巴馬她都熟識，但從未見過拜登夫婦。

她為拜登上任創作的詩作題為「我們走上山丘」(The Hill We Climb)，具體內容暫不透露。

她說，主辦單位沒有特別指示寫些什麼內容，只希望能有強調團結、希望的語句，盡量不要調侃不情願離開白宮的川普總統，朗讀時間約五分鐘。

1月6日國會之亂發生前，高爾曼已寫好三分半鐘長的詩，身為非裔的她忍不住要加幾句「難以正面」的感受，最後完稿，全長約六分鐘朗讀完畢。

「那天的情況讓我有第二股氣，來完成作品。」高爾曼說，她不會直接提到6日的示威暴亂，但仍會點到為止。

「詩不是盲目的。失和、分裂的證據在那裡，它(詩)不會叫你背對著證據。」她的作品不乏擁護民主的調性，例如，「暴君都怕詩人/我們既已知/就不能吹了。」