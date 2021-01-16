FDA前局長凱斯勒出任拜登疫情首席科學官 將領導「疫苗神速行動」

食品暨藥物管理局(FDA)前局長凱斯勒再度出山，將出任拜登政府應對新冠疫情行動的首席科學官。(路透)

先後在老布希及柯林頓兩位總統任內擔任聯邦食品暨藥物管理局(FDA )局長的凱斯勒(David Kessler)再度出山，將出任拜登 政府應對新冠疫情行動的首席科學官。

現年69歲的凱斯勒是知名的律師、兒科醫師，他的新角色主要是領導由現屆政府所發起的「疫苗 神速行動」(Operation Warp Speed)計畫，目的是研發疫苗以預防新冠病毒病在美國繼續傳播，計畫採取政府和社會資本合作的方式展開，加快疫苗開發、大規模製造及銷售。

凱斯勒表示，在新職中，他最優先的工作包括購買疫苗提供給所有希望獲得的美國人、加快製造及建立長期的疫苗製造能力。

凱斯勒畢業於阿默斯特學院(Amherst College)及哈佛醫學院，1977年在芝加哥大學獲得法學學位。隨後他在約翰霍普金斯醫院(Johns Hopkins Hospital)駐院期間，協助當時的猶他州共和黨籍聯邦參議員赫奇(Orrin Hatch)，開始步入政壇。

老布希總統1990年任命他為FDA局長，柯林頓上台後繼續任命他擔任此職直至1997年，儘管他是共和黨人，但在民主黨人之間贏得不少朋友。

凱斯勒被視為對FDA的革新，任內為FDA發展了多項具里程碑意義的行動，例如創建食品的營養成分標籤、支持FDA的刑事調查辦公室執法工作、創建醫療產品不良事件報告系統等。

1997年離開FDA後出任耶魯醫學院院長，2003年為加州大學舊金山分校醫學院院長兼副校長，但因財務違規行為引起爭議而被免職。2019年，他擔任非營利性消費者組織科學中心(Center for Science)董事長。

在獲拜登政府任命新職之前，他數星期前已擔任拜登應對新冠疫情諮詢委員會聯席主席。而且在拜登競選總統期間，凱斯勒也是醫療問題的顧問，包括如何保護拜登不受新冠病毒感染。