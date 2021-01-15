卸任面臨多項刑責 檢憂川普潛逃海外

川普總統卸任後，可能面臨多項刑責，檢察官擔心可能有潛逃海外。(Getty Images)

川普 總統在卸任後，可能面臨多項刑責，包括煽動群眾闖入國會造成五人死亡，這也讓檢察官擔心他有潛逃海外的可能。

川普在許多與美國 沒有引渡條款的國家置產，他在去年10月還曾表示，若總統大選輸給拜登，將離開美國。

專長國際刑事犯罪的辯護律師麥奈布(Douglas McNabb)表示，若川普遭到起訴，他若前往海外，將符合「逃亡者」的定義。

「他有錢，他有房產，他有門路管道；檢調單位將檢視他是否有可潛逃海外。」麥奈布說，川普在阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)擁有豪華飯店，在亞塞拜然還有一間未完工的飯店，而這兩國剛好與美國無引渡條款。

此外川普也可能前往他有俱樂部的蘇格蘭，或有度假村的愛爾蘭；這兩地雖然與美國簽有引渡條款，但過程極為困難。英國政府曾拒絕引渡維基解密(WikiLeaks)創辦人阿桑傑(Julian Assange)，和殺害敘利亞人道救援人士的伊斯蘭國恐怖份子到美國。

過去世界上許多領袖可能因政變或碰上革命下台而逃往國外，但在美國史上，還未有總統卸任後，逃往海外規避法律責任。前陸軍情報官、退役准將沃克(Peter Zwack)就說：「這是唯一立即躲避法律責任與審判的方式。」

川普早已開始面對檢調單位調查，紐約州檢察長與曼哈頓地區檢察官，就正著手調查多項指控，包括他的財務往來與支付兩名與他有性關係的女性封口費。

華府 檢察長萊辛(Karl Racine)就表示，可能起訴川普煽動暴力；華府代理檢察官薛溫(Michael Sherwin)也不排除以暴動相關罪名將他起訴。

在國內川普能解套的方式，為政治罪行免責(political offense exception)；此規範下逃亡的領袖能宣稱基於政治因素犯錯，不應與一般犯錯同樣的標準審判。此外，他也能以回國將成為政治犯為由，申請政治庇護。

不過在總統卸任後，將有特勤局人員維安。若川普以正當理由出訪海外，特勤人員必須隨行。但若在海外時法院發出拘捕令或刑事告訴，特勤人員將不得干涉。